PSD îl critică pe premierul demis Ilie Bolojan după ce acesta a anunțat că, luni, 31 august, va fi deschisă circulația pe încă 47 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, între Adjud și Bacău. Social-democrații susțin că Bolojan își atribuie „munca făcută de alții” și afirmă că România are nevoie de un guvern cu puteri depline.

„Ziua 114 de guvern interimar. Prim-ministrul demis pare să fi găsit, în sfârșit, o reformă care funcționează: munca făcută de alții. Azi, trece la realizări 47,1 km din Autostrada Moldovei”, a transmis PSD.

Social-democrații au continuat atacul la adresa premierului demis, făcând referire la modul în care acesta a prezentat inaugurarea noului tronson de autostradă.

„Kilometrii de autostrăzi nu au nume propriu domnul Bolojan! În loc să vă lăudați cu munca altora, mai bine v-ați îmbrățișa eșecurile pe persoană fizică. Românii au nevoie de un guvern cu puteri depline. România are nevoie de investiții și investitori. Iar românii au nevoie de drumuri de mare viteză care generează locuri de muncă!”, a mai transmis PSD.

Partidul a publicat și fotografii în care mai mulți utilizatori felicită PSD și pe fostul ministru al Transporturilor Sorin Grindeanu pentru realizarea infrastructurii.

Bolojan a anunțat că circulația pe încă 47 de kilometri ai Autostrăzii Moldovei A7, între Adjud și Bacău, va fi deschisă luni

Ilie Bolojan a anunțat că traficul pe încă 47 de kilometri ai Autostrăzii Moldovei A7, între Adjud și Bacău, va fi deschis luni, 31 august. După deschiderea acestui tronson, aproximativ 242 dintre cei 319 kilometri ai A7 vor fi dați în trafic.

Autostrada Moldovei este unul dintre principalele proiecte de infrastructură rutieră care leagă regiunea Moldovei de rețeaua națională de autostrăzi.