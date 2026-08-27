Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, sociologul Dan Dungaciu a analizat mesajele transmise de autoritățile de la Chișinău despre o posibilă reunificare a Republicii Moldova cu România. El susține că răspunsul premierului Tofan la o întrebare despre un eventual referendum pentru reunificare indică o schimbare de ton și afirmă că în spatele acestei poziții s-ar afla o strategie susținută de Germania.

Dan Dungaciu spune că premierul Moldovei nu a dat un răspuns clar pentru reunificarea cu România

Dan Dungaciu a pornit de la declarația premierului Tofan, care, într-un interviu pentru presa din România, a fost întrebat cum ar vota dacă ar exista un referendum pentru reunificarea Republicii Moldova cu România. Tofan a răspuns că „aș vota constructiv”, iar Dungaciu spune că este un răspuns mai puțin clar decât cel dat de Maia Sandu, care a „am votat pentru”.

Sociologul despre această nuanță nu este întâmplătoare și că arată că ambasadorul german transmite un anumit mesaj. Dungaciu spune că mesajul a fost apoi urmat la Chișinău, unde se vede tot mai mult un accent pus pe independența Republicii Moldova.

Dan Dungaciu crede că este vorba despre o direcție, despre un proiect care se desfășoară la Chișinău și care ar fi susținut de Germania. Sociolog susține că germanii despre faptul că unificarea este un proiect care le aparține. De aceea, spune el, Germania evită să vorbească prea mult despre reunificare.

„Declarația premierului Tofan, care spune într-un interviu al presei din România, întrebat fiind dacă ar vota la referendum, dacă ar fi un referendum pentru reunificare, ce ar vota, cum ar vota, iar primul Tofan spune „a votat constructiv”. accentul masiv pe independență, e conform cu ceea ce germanii au vrut să transmită Asta eo linie, un proiect care se desfășoară la Chișinău făcut de germani. Germanii cred că unificarea e doar pentru ei, alții n-au dreptul să se reunifice sau să se unifice. De aceea nici nu vorbesc foarte mult despre reunificare” a asociat sociologul Dan Dungaciu.

Dungaciu spune că Germania încurajează Republica Moldova să pună accent pe independență

Dan Dungaciu a făcut o comparație între reunificarea Germaniei și situația Republicii Moldova. Sociologul susține că Germania evită să vorbească despre propria reunificare, iar în cazul Republicii Moldova ar transmite un mesaj prin care pune accent pe independența țării, nu pe unirea cu România.

Dungaciu spune că răspunsul lui Tofan, „aș vota constructiv”, este unul ambiguu, prin care primul nu spune clar dacă ar susține sau nu reunificarea. Sociologul compară această formulare cu răspunsurile evazive din perioada sovietică, când oamenii evitau să spună direct dacă un lucru este bun sau rău și preferă răspunsuri neutre.

„De la 3 octombrie 1990, ei vorbesc despre cu totul și cu totul «Ziua Germaniei», dar nu vorbesc despre unificare, uitând să nu spună că prima extindere a Uniunii Europene au fost a fost, de fapt, muncă unificarea germană. răspunsul nu putea să fie «e bine», nici nu putea să fie «rău» și atunci spuneau «e normal»: cum ați votat. Nici așa, nici așa. Faptul că a spus-o e clar că eo linie de mesaj”, a adăugat sociologul.

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Dungaciu spune că Republica Moldova vrea să se distanțeze de Ucraina

Dungaciu susține că Germania ar avea un plan pentru Republica Moldova: apropierea de Uniunea Europeană și protejarea țărilor de influență Rusiei și a administrației Trump. Sociologul spune că, în același timp, că Moldova ar vrea să se distanțeze de fapte de Ucraina.

„Asta e un plan, planul german, care spune: vrem să vă ajutați să vă integrați în UE pentru că vrem să vă salvăm de ruși, de Trump, care nu iubește Republica Moldova. sociologul Dan Dungaciu la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Chișinău

Președinții României, Republicii Moldova și Ucrainei s-au întâlnit joi, 27 august, la Chișinău, în cadrul unei reuniuni trilaterale organizate cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Nicușor Dan a fost primit mai întâi de Maia Sandu la Palatul Prezidențial, unde cei doi au avut o discuție tête-à-tête, urmată de convorbiri oficiale.

Ulterior, la reuniune sa alăturat și Volodimir Zelenski, care a ajuns la Chișinău în jurul orei 17:00. Cei trei președinți au discutat despre cooperarea dintre România, Republica Moldova și Ucraina, sprijinul pentru Ucraina și securitatea regională. Întâlnirea a avut loc în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La finalul reuniunii, cei trei lideri au susținute declarații comune, iar Nicușor Dan a vorbit despre consolidarea relației dintre cele trei state.