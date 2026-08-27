Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » Vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu susține că Germania are un plan prin care vrea să împiedice unirea României cu Republica Moldova

Vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu susține că Germania are un plan prin care vrea să împiedice unirea României cu Republica Moldova

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, sociologul Dan Dungaciu a analizat mesajele transmise de autoritățile de la Chișinău despre o posibilă reunificare a Republicii Moldova cu România. El susține că răspunsul premierului Tofan la o întrebare despre un eventual referendum pentru reunificare indică o schimbare de ton și afirmă că în spatele acestei poziții s-ar afla o strategie susținută de Germania.

Dan Dungaciu spune că premierul Moldovei nu a dat un răspuns clar pentru reunificarea cu România

Dan Dungaciu a pornit de la declarația premierului Tofan, care, într-un interviu pentru presa din România, a fost întrebat cum ar vota dacă ar exista un referendum pentru reunificarea Republicii Moldova cu România. Tofan a răspuns că „aș vota constructiv”, iar Dungaciu spune că este un răspuns mai puțin clar decât cel dat de Maia Sandu, care a „am votat pentru”.

Sociologul despre această nuanță nu este întâmplătoare și că arată că ambasadorul german transmite un anumit mesaj. Dungaciu spune că mesajul a fost apoi urmat la Chișinău, unde se vede tot mai mult un accent pus pe independența Republicii Moldova.

Dan Dungaciu crede că este vorba despre o direcție, despre un proiect care se desfășoară la Chișinău și care ar fi susținut de Germania. Sociolog susține că germanii despre faptul că unificarea este un proiect care le aparține. De aceea, spune el, Germania evită să vorbească prea mult despre reunificare.

„Declarația premierului Tofan, care spune într-un interviu al presei din România, întrebat fiind dacă ar vota la referendum, dacă ar fi un referendum pentru reunificare, ce ar vota, cum ar vota, iar primul Tofan spune „a votat constructiv”. accentul masiv pe independență, e conform cu ceea ce germanii au vrut să transmită Asta eo linie, un proiect care se desfășoară la Chișinău făcut de germani. Germanii cred că unificarea e doar pentru ei, alții n-au dreptul să se reunifice sau să se unifice. De aceea nici nu vorbesc foarte mult despre reunificare” a asociat sociologul Dan Dungaciu.

Dungaciu spune că Germania încurajează Republica Moldova să pună accent pe independență

Dan Dungaciu a făcut o comparație între reunificarea Germaniei și situația Republicii Moldova. Sociologul susține că Germania evită să vorbească despre propria reunificare, iar în cazul Republicii Moldova ar transmite un mesaj prin care pune accent pe independența țării, nu pe unirea cu România.

Dungaciu spune că răspunsul lui Tofan, „aș vota constructiv”, este unul ambiguu, prin care primul nu spune clar dacă ar susține sau nu reunificarea. Sociologul compară această formulare cu răspunsurile evazive din perioada sovietică, când oamenii evitau să spună direct dacă un lucru este bun sau rău și preferă răspunsuri neutre.

„De la 3 octombrie 1990, ei vorbesc despre cu totul și cu totul «Ziua Germaniei», dar nu vorbesc despre unificare, uitând să nu spună că prima extindere a Uniunii Europene au fost a fost, de fapt, muncă unificarea germană. răspunsul nu putea să fie «e bine», nici nu putea să fie «rău» și atunci spuneau «e normal»: cum ați votat. Nici așa, nici așa. Faptul că a spus-o e clar că eo linie de mesaj”, a adăugat sociologul.

[id sondaj=”19″]

Dungaciu spune că Republica Moldova vrea să se distanțeze de Ucraina

Dungaciu susține că Germania ar avea un plan pentru Republica Moldova: apropierea de Uniunea Europeană și protejarea țărilor de influență Rusiei și a administrației Trump. Sociologul spune că, în același timp, că Moldova ar vrea să se distanțeze de fapte de Ucraina.

„Asta e un plan, planul german, care spune: vrem să vă ajutați să vă integrați în UE pentru că vrem să vă salvăm de ruși, de Trump, care nu iubește Republica Moldova. sociologul Dan Dungaciu la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Chișinău

Președinții României, Republicii Moldova și Ucrainei s-au întâlnit joi, 27 august, la Chișinău, în cadrul unei reuniuni trilaterale organizate cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Nicușor Dan a fost primit mai întâi de Maia Sandu la Palatul Prezidențial, unde cei doi au avut o discuție tête-à-tête, urmată de convorbiri oficiale.

Ulterior, la reuniune sa alăturat și Volodimir Zelenski, care a ajuns la Chișinău în jurul orei 17:00. Cei trei președinți au discutat despre cooperarea dintre România, Republica Moldova și Ucraina, sprijinul pentru Ucraina și securitatea regională. Întâlnirea a avut loc în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La finalul reuniunii, cei trei lideri au susținute declarații comune, iar Nicușor Dan a vorbit despre consolidarea relației dintre cele trei state.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Dan Dungaciu, dezvăluiri despre interdicția lui George Simion în Republica Moldova. „Ar fi fost ridicată dacă ajungea președinte”
21:23
Dan Dungaciu, dezvăluiri despre interdicția lui George Simion în Republica Moldova. „Ar fi fost ridicată dacă ajungea președinte”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 27 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Dan Dungaciu dezvăluiri despre zona gri a războiului. Cine ne-a târât acolo
14:45
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 27 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Dan Dungaciu dezvăluiri despre zona gri a războiului. Cine ne-a târât acolo
EXCLUSIV Fostul senator Șerban Nicolae, dezvăluiri despre președintele PPE, Manfred Weber. „Are sediul parlamentar într-o anexă din curtea lui”
09:00
Fostul senator Șerban Nicolae, dezvăluiri despre președintele PPE, Manfred Weber. „Are sediul parlamentar într-o anexă din curtea lui”
EXCLUSIV Claudiu Târziu taxează implicarea partidelor Renew Europe și PPE în scandalul Fritz. „Fondurile europene nu vin din buzunarul nimănui, nu sunt pomeni”
21:52
Claudiu Târziu taxează implicarea partidelor Renew Europe și PPE în scandalul Fritz. „Fondurile europene nu vin din buzunarul nimănui, nu sunt pomeni”
EXCLUSIV Claudiu Târziu, replică tranșantă în cazul Fritz. „Oamenii de genul lui Fritz cred că legile cu dedicație trebuie făcute pentru și nu contra lor”
21:25
Claudiu Târziu, replică tranșantă în cazul Fritz. „Oamenii de genul lui Fritz cred că legile cu dedicație trebuie făcute pentru și nu contra lor”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 26 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Claudiu Târziu, dezvăluiri de la Bruxelles. Ce se întâmplă cu banii europeni după „Amendamentul Fritz”
15:10, 26 Aug 2026
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 26 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Claudiu Târziu, dezvăluiri de la Bruxelles. Ce se întâmplă cu banii europeni după „Amendamentul Fritz”
Mediafax
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
Digi24
Un copil de șase ani din Botoșani a intrat în comă după ce sora lui i-a pus un plasture pe o rană
Cancan.ro
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după pierderea fiicei lor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Adevarul
România face eforturi pentru a păstra trupele SUA. Ce ar însemna o retragere americană de pe flancul estic
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
„Cineva și-a construit o casă pe terenul meu”. Coșmarul unui român care a cumpărat o proprietate în urmă cu 12 ani
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Cancan.ro
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Cine controlează, de fapt, un cântec: o scurtă istorie a drepturilor muzicale
FLASH NEWS UEFA pregătește o plângere penală împotriva șefului FIFA, Gianni Infantino. Planul controversat de finanțare a Cupei Mondiale, în centrul anchetei
22:56
UEFA pregătește o plângere penală împotriva șefului FIFA, Gianni Infantino. Planul controversat de finanțare a Cupei Mondiale, în centrul anchetei
NEWS ALERT Nicușor Dan desființează articolul Recorder și spune că nu are motive să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Am văzut un articol de presă care are un titlu nejustificat de conținut”
22:50
Nicușor Dan desființează articolul Recorder și spune că nu are motive să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Am văzut un articol de presă care are un titlu nejustificat de conținut”
VIDEO Zelenski le-a vorbit în română moldovenilor, de Ziua Independenței Republicii Moldova. Mesajul transmis de la Chișinău
22:43
Zelenski le-a vorbit în română moldovenilor, de Ziua Independenței Republicii Moldova. Mesajul transmis de la Chișinău
FLASH NEWS Singura fabrică mare de electrocasnice din țară vrea să producă drone și componente pentru apărare. Ce solicită într-o scrisoare către Radu Miruță
22:43
Singura fabrică mare de electrocasnice din țară vrea să producă drone și componente pentru apărare. Ce solicită într-o scrisoare către Radu Miruță
FLASH NEWS Nicușor Dan anunță, de la Chișinău, că va numi șefi la servicii după formarea guvernului. Spune că Parlamentul va vota un guvern în septembrie
22:26
Nicușor Dan anunță, de la Chișinău, că va numi șefi la servicii după formarea guvernului. Spune că Parlamentul va vota un guvern în septembrie
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu explică de ce Ilie Bolojan nu ar ajunge în vizorul DNA: „Trăilă nu l-a dat în gât”
22:21
Ion Cristoiu explică de ce Ilie Bolojan nu ar ajunge în vizorul DNA: „Trăilă nu l-a dat în gât”

Cele mai noi

Trimite acest link pe