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Dan Dungaciu, dezvăluiri despre interdicția lui George Simion în Republica Moldova. „Ar fi fost ridicată dacă ajungea președinte”

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, sociologul Dan Dungaciu a făcut dezvăluții despre interdicția lui George Simion în Republica Moldova și despre momentul în care aceasta ar fi putut fi ridicată. Sociologul susține că o eventuală victorie a lui Simion la alegerile prezidențiale ar fi schimbat situația și pune sub semnul întrebării modul în care au apărut acuzațiile cu privire la presupusele legături ale acestuia cu Rusia. Urmărește emisiunea live aici.

Dan Dungaciu a vorbit despre interdicția lui George Simion în Republica Moldova

Dan Dungaciu a explicat că George Simion avea programată o ședință de judecată în Republica Moldova chiar în ziua de după alegerile prezidențiale, pentru analizarea ridicării interdicției de a intra în țară. Socilogul a precizat că ședința a fost programată imediat după scrutin a ridicat semne de întrebare. Totuși, rezultatul alegerilor ar fi putut influența situația lui Simion. În opinia sa, dacă liderul AUR ar fi câștigat alegerile și ar fi devenit președintele României, interdicția ar fi fost ridicată.

Sociologul a pus apoi sub semnul întrebării originea acestei interdicții, despre care spune că nu este clar explicată public. El a criticat și modul în care au apărut acuzațiile potrivit cărora George Simion ar fi apropiat de Rusia.

„Domnul Simion are interdicție în Moldova, iar cu o zi după alegeri, la ora 8:00, era programată ședința de judecată pentru ridicarea interdicției. A doua zi după alegerile prezidențiale, că nu se știa cine ieșea președinte. N-a ieșit domnul Simion, ședința s-a suspendat. Cam așa funcționează lucrurile. Evident că, dacă ieșea, se ridica interdicția. Cum a apărut această interdicție? Nimeni nu știe”, a susținut sociologul.

Dan Dungaciu a spus că eticheta de pro-rus a plecat de la Trump

Dan Dungaciu consideră că instituțiile românești ar fi trebuit să identifice mult mai devreme eventualele legături ale lui George Simion cu Rusia, dacă existau astfel de suspiciuni. El a argumentat că Simion a avut ani la rând o prezență publică vizibilă și contacte cu politicieni și oficiali români, fără ca aceste acuzații să fie puse în mod clar în discuție.

Sociologul a sugerat că eticheta de „pro-rus” a fost construită și transferată treptat în spațiul politic european. El a făcut referire și la Donald Trump, despre care a spus că a fost primul asociat cu această etichetă, iar apoi acuzațiile au ajuns și în Europa.

„Eu am mai spus-o și public: dacă George Simion este omul Rusiei, cel puțin două instituții în țara asta trebuie să se închidă, cele care se ocupă ca oamenii Rusiei să nu ajungă președinții României. Păi, cum se face că un om care a stat în spațiul public, la televizor, cu miniștri, cu vice-miniștri, cu vicepremieri, aducând autocare cu primarii, ducându-i înapoi, făcând reuniuni, omul ăsta așa zburda nestingherit și voi v-ați prins acum că ar putea să fie omul Rusiei? Ei știau că nu e omul Rusiei și, pentru că nu trebuiau să spună nimic, dar trebuiau să construiască eticheta pro-rus, primul pro-rus a fost Donald Trump. Ce s-a întâmplat cu eticheta? A curs, a venit și spre Europa. Asta e dosarul lui Simion, un telefon fără fir”, a adăugat sociologul Dan Dungaciu.

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Instanța din Chișinău a anulat ședinta unde urma să se analizeze solicitarea lui George Simion pentru anularea interdicției

Luni, 19 mai, o instanță din Chișinău urma să analizeze solicitarea lui George Simion de anulare a interdicției de a intra în Republica Moldova. Ședința nu a mai avut loc, deoarece reprezentanții liderului AUR au lipsit, iar judecătorii au stabilit un nou termen pentru 2 iulie 2025. Anterior, avocatul lui George Simion, Iulian Rusanovschi, a declarat că nu poate dezvălui conținutul dosarului pentru că acesta este „secret”.

Simion a primit pentru prima dată o interdicție de intrare în Republica Moldova încă în 2009. A fost dat afară atunci de poliția moldoveană, după o manifestare comemorând unirea Basarabiei cu România, care ar fi încălcat ordinea publică.

În mai 2015, înaintea unui protest care urma să fie organizat în Chișinău, a fost declarat de către autorități persoană indezirabilă în Republica Moldova, pentru cinci ani, din motive de securitate națională.

În 2018, George Simion a primit din nou interdicție de a intra în Republica Moldova, tot pentru cinci ani. Ultima extindere a interdicției a avut loc în 2024, când autoritățile de la Chișinău au invocat riscuri la adresa securității naționale și a ordinii publice. Interdicția fiind valabilă până în 2028.

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