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Peste 350 de morți în Nepal, după inundațiile devastatoare. Sute de oameni sunt răniți sau dați dispăruți

Peste 350 de morți în Nepal, după inundațiile devastatoare. Sute de oameni sunt răniți sau dați dispăruți
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Bilanțul victimelor provocate de inundațiile rapide și alunecările de teren din Nepal a urcat la 359 de morți, potrivit celui mai recent bilanț transmis de Poliția nepaleză. Alte 466 de persoane au fost rănite sau salvate, în timp ce mii de militari și polițiști participă la operațiunile de căutare și salvare. Autoritățile avertizează, totodată, asupra riscului unei noi viituri în apropierea râului Bhote Koshi.

Bilanțul morților a crescut rapid

Poliția din Nepal a anunțat că numărul persoanelor decedate în urma inundațiilor și alunecărilor de teren a ajuns la 359, la ora locală 17:00. Cu aproximativ o oră înainte, autoritățile anunțaseră un bilanț de 332 de morți.

Reuters

Cel mai grav afectat este districtul Rasuwa, aflat cel mai aproape de zona în care s-a produs alunecarea de teren inițială.

Potrivit datelor Poliției nepaleze, în total 466 de persoane au fost rănite sau salvate în cele mai afectate zone:

  • Rasuwa: 289 de persoane
  • Nuwakot: 90 de persoane
  • Kathmandu: 84 de persoane
  • Dhading: 3 persoane

Bilanțul este în continuă evoluție, pe măsură ce echipele de intervenție ajung în zonele izolate de ape și de alunecările de teren.

Peste 17.000 de copii au nevoie urgentă de ajutor

Inundațiile au afectat grav și copiii. Potrivit UNICEF, peste 17.000 de copii din Nepal au nevoie de asistență umanitară urgentă.

Reuters

Reprezentanta UNICEF în Nepal, Alice Akunga, a declarat că micuții din regiunile afectate „și-au văzut viețile literalmente luate de ape”, iar mulți și-au pierdut viața sau persoane dragi.

Copiii care au supraviețuit sunt expuși acum unui risc crescut de îmbolnăvire, malnutriție, violență și exploatare, avertizează organizația.

UNICEF solicită 17,2 milioane de dolari pentru a-și putea continua intervenția de urgență până când amploarea completă a nevoilor umanitare va putea fi evaluată. Organizația avertizează că, în lipsa finanțării, serviciile destinate copiilor și femeilor vor fi grav limitate.

Reuters

Autoritățile avertizează asupra unei noi amenințări

Operațiunile de salvare sunt complicate de o posibilă a doua inundație, în apropierea râului Bhote Koshi.

Autoritatea Națională pentru Reducerea Riscului de Dezastre și Managementul Dezastrelor din Nepal spune că imaginile satelitare furnizate de China indică faptul că râul ar fi fost blocat și că în zonă s-ar fi format un lac.

Reuters

Potrivit autorităților, nivelul apei din acest lac ar continua să crească, existând riscul ca barajul natural să cedeze și apa să se reverse.

Locuitorii și echipele de salvare din zonele aflate în aval au fost avertizați să fie extrem de prudenți și să rămână în locuri sigure, departe de malurile râului.

Mii de polițiști și militari participă la căutări

O amplă operațiune de căutare și salvare se desfășoară în mai multe regiuni din Nepal, după inundațiile rapide care au lovit zone aflate în apropierea frontierei cu Tibetul.

Getty

Autoritatea nepaleză pentru gestionarea dezastrelor anunță că 9.260 de membri ai forțelor de ordine, polițiști, militari și membri ai forței armate de poliție, au fost mobilizați pentru operațiunile de intervenție.

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