Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Cum vede Ion Cristoiu TEFELIȘTII francezi că vor face față serviciului militar

Andrei Rosz
28 nov. 2025, 06:30, Marius Tucă Show

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum vor arăta noii recruți ai armatei franceze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Din câte știi, domnul Emmanuel Macron, protectorul nostru… De fapt, pe noi nu ne conduce Macron, ci șeful de cabinet, că noi suntem mici… ”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum vor arăta viitorii recruți ai armatei franceze. Acesta a început prin a spune că Emmanuel Macron este protectorul nostru. Apoi s-a corectat, cu mențiunea că nu suntem conduși de Macron, ci de șeful cabinetului său. Jurnalistul a dezbătut intens profilul viitorului voluntar al armatei franceze. Acesta susține că Generația Z nu are capacitatea de a fi într-o armată.

„Din câte știi, domnul Emmanuel Macron, protectorul nostru… De fapt, pe noi nu ne conduce Macron, ci șeful de cabinet, că noi suntem mici… Mă rog, am exagerat. Bun, el a hotărât ca să se apere de ruși, să-i formeze, să facă voluntariatul ăla. Deci avem, nu noi, tineri francezi. Ai văzut? Ai fost la Paris. Ce vor face ei? În prima lună vor dobândi spiritul de disciplină. Omul ăsta e normal? Cunoști generația Z, este prin cafenele, cu trotinete. Așa, mai departe… Se vor forma să mânuiască armele, așa… Vor învăța să bată pasul, pasul de defilare. Da, fac pasul și bat. Nu mai știu, am uitat că am făcut armata de mult. Așa, se vor obișnui să cânte împreună. Păi asta știu de la concerte. Pe la asta, adică o să cânte acum cântece de cătănie? Da a zis și se vor obișnui cu ritualurile care hrănesc fraternitate forțelor noastre. Lumea se prăbușește, se schimbă, iar ăsta bate câmpii. După nouă luni, așa, fii atent aici, vor fi inserați în trei arme, pământ, aer, marină, ca soldat. Acum, serios întreb, oamenii ăștia sunt normali? Ei nu cunosc generația asta? Păi ăștia sunt… Ai văzut vreodată vreun tefelist? Dimineața am această imagine cu cafeaua. Când se vor trezi dimineața la armată, vor merge cu cafeaua și cu croissantul în mână. Păi cum fac ei pasul de defilare așa?”, a explicat jurnalistul.

