Președintele american Donald Trump a declarat, într-o conferință ținută la Casa Albă, că Vladimir Putin nu va ataca niciun stat membru al NATO, susținând că a avut o „discuție bună” cu liderul de la Kremlin. Declarația vine în contextul în care șeful CIA, John Ratcliffe, a efectuat recent o vizită neanunțată la Moscova, despre care presa americană a relatat că ar fi inclus un avertisment adresat Rusiei cu privire la un posibil atac asupra Alianței Nord-Atlantice.

Trump asigură că Putin nu va ataca NATO

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dat asigurări că Rusia nu va ataca teritoriul NATO, afirmând că Vladimir Putin i-ar fi transmis acest lucru în urma unei discuții directe.

Întrebat de un reporter de ce crede că Putin a acceptat să nu atace un stat membru al Alianței Nord-Atlantice, Trump a răspuns: „Am avut o discuție bună cu el și nu va ataca teritoriul NATO”.

Un alt jurnalist l-a întrebat pe președintele american dacă directorul CIA, John Ratcliffe, i-ar fi transmis Rusiei un avertisment în timpul vizitei sale la Moscova, în legătură cu un posibil atac asupra teritoriului NATO.

„Nu vreau să comentez acest lucru, dar nu vor ataca teritoriul NATO”, a spus Trump.

Vizita misterioasă a șefului CIA la Moscova

Directorul CIA s-a întâlnit cu oficiali ruși din serviciile de informații, într-o deplasare neanunțată public înainte de sosirea sa în capitala Rusiei. Kremlinul a confirmat ulterior vizita și a precizat că Ratcliffe nu s-a întâlnit cu Vladimir Putin.

Potrivit Moscovei, discuțiile s-au desfășurat prin canalele serviciilor de informații, iar Putin a fost informat ulterior despre rezultatele lor.

Șeful serviciului rus de informații externe, Serghei Narîșkin, a confirmat joi că a avut o întâlnire de lucru cu Ratcliffe la Moscova. El nu a oferit detalii despre conținutul discuțiilor.

A fost Ratcliffe trimis să avertizeze Rusia?

Presa americană a relatat, citând surse familiarizate cu situația, că unul dintre mesajele transmise de Ratcliffe la Moscova ar fi fost un avertisment foarte clar, Rusia nu trebuie să atace un stat membru NATO.

The Wall Street Journal a relatat că directorul CIA ar fi avertizat oficialii ruși împotriva unei eventuale agresiuni asupra unui stat NATO, pe fondul unor evaluări americane potrivit cărora Moscova ar putea lua în calcul acțiuni limitate împotriva flancului estic al Alianței, inclusiv în statele baltice.

Reuters a relatat că oficialii americani și ruși nu au confirmat public existența unui asemenea avertisment, deși două publicații americane au scris despre el.