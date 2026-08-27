Lia Olguța Vasilescu anunță că jurnalistul britanic Charlie Ottley, îndrăgostit de România, a realizat pentru BBC și Netflix 2 documentare, a ajuns astăzi la Craiova. Jurnalistul care a dobândit cetățenia română anul trecut a ajuns în vizită la primărie și anunță că are un nou proiect în derulare.

În cursul zilei de joi, 27 august 2026, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, s-a întâlnit cu Charlie Ottley, jurnalistul britanic îndrăgostit de România. El a ajuns la Craiova pentru a filma festivalul Puppets Occupy Street, care și-a deschis porțile pe 25 august 2026. Lia Olguța Vasilescu spune că jurnalistul a filmat și interioarele Primăriei Craiova. Acestea ar urma să apară într-un viitor documentar despre România.

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„Charlie Ottley, celebrul jurnalist britanic care s-a îndrăgostit de România și a realizat pentru BBC și Netflix documentarele Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”, mi-a făcut astăzi o vizită la primărie. El a sosit în Craiova pentru a filma festivalul Puppets Occupy Street care a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai mari evenimente europene de marionete. În discuția pe care am avut-o mi-a mărturisit că e păcat că România nu se preocupă mai mult de turism, fiindcă avem o țară minunată, iar Craiova este un oraș cu clădiri vechi extraordinar de frumoase, cu interioare care merită văzute de cât mai mulți vizitatori. A profitat de ocazie pentru a filma și sălile primăriei pe care o va prezenta în unul dintre viitoarele lui documentare despre țara noastră”, a notat Lia Olguța Vasilescu pe Facebook, azi.

Charlie Ottley a devenit cetățean român în 2025

În anul 2025, jurnalistul britanic Charlie Ottley a dobândit cetățenia română. El este cunoscut pentru documentarele „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”. Prin acestea, jurnalistul promovează frumusețea și diversitatea României. Netflix difuzează și episoade dedicate Republicii Moldova. Documentarul prezintă patrimoniul cultural și potențialul turistic al țării.

„Mulțumesc Excelenței Sale Laura Popescu, ambasadoarea României la Londra pentru nominalizarea pentru Cetățenie de Onoare a României pentru Servicii Culturale. În sfârșit, pot numi Romania casa mea spirituală și legală! Mulțumim tuturor celor care au susținut eforturile noastre și nu uitați să urmăriți Flavours of Romania și Republica Moldova pe Netflix România! Este ultima serie a trilogiei și poate cea mai bună lucrare a noastră!”, a transmis Charley Ottley.

Sursă foto: Facebook