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Nicuşor Dan, după reuniunea de la Chişinău: România, Republica Moldova şi Ucraina vor consolida cooperarea regională

Nicuşor Dan, după reuniunea de la Chişinău: România, Republica Moldova şi Ucraina vor consolida cooperarea regională
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Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că România, Republica Moldova şi Ucraina vor continua cooperarea în domeniul securităţii regionale, al energiei, infrastructurii şi integrării europene, după reuniunea trilaterală desfăşurată joi la Chişinău.

Nicușor Dan: ”România a dezvoltat Parteneriate Strategice atât cu Republica Moldova, cât și cu Ucraina”

Președintele a participat, la Chişinău, la o reuniune trilaterală alături de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, şi preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski. Şeful statului consideră că formatul „Triunghiul Odesa”, care reuneşte cele trei ţări, este în prezent mai important ca oricând.

Preşedintele subliniază că România are parteneriate strategice atât cu Republica Moldova, cât şi cu Ucraina şi că Bucureştiul va continua să participe la eforturile pentru consolidarea securităţii şi rezilienţei în regiunea Mării Negre şi în Europa de Sud-Est.

”Am avut astăzi la Chișinău o reuniune trilaterală substanțială și semnificativă, împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.
Formatul de cooperare Triunghiul Odesa între România, Republica Moldova și Ucraina este mai relevant ca niciodată și aduce valoare adăugată securității regionale și proiectelor comune care generează beneficii concrete pentru cetățenii noștri în domeniile interconectării energetice, infrastructurii și integrării europene.
România a dezvoltat Parteneriate Strategice atât cu Republica Moldova, cât și cu Ucraina și vom continua să contribuim împreună la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est.
În cadrul întâlnirii, ne-am reafirmat sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de țări vecine, România și Republica Moldova sunt puternic expuse consecințelor complexe ale războiului și conlucrăm pentru a contracara gama largă de riscuri și amenințări”, a scris Nicușor Dan.
Preşedintele României afirmă că, în cadrul discuţiilor, a fost analizat şi parcursul european al Republicii Moldova şi Ucrainei. Bucureştiul va susţine deschiderea cât mai rapidă a clusterelor de negociere care au rămas restante.
Susținem o pace justă și durabilă și vom colabora îndeaproape pentru reconstrucția Ucrainei.
Am discutat, de asemenea, despre parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. România va sprijini activ deschiderea rapidă a tuturor clusterelor de negociere restante, atât cu Republica Moldova, cât și Ucraina, pe baza principiului aderării în funcție de merite.
Împreună, România, Republica Moldova și Ucraina suntem mai puternice. Prin dialog și cooperare, putem atinge obiectivele noastre comune și putem construi o regiune mai sigură, mai rezilientă și mai europeană”, a transmis Nicușor Dan.
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