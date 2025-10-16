Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Alegerile, potrivit motivării CCR, nu au fost ANULATE din cauza rușilor

Andrei Rosz
16 oct. 2025, 23:05, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre anularea alegerilor și războiul hibrid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Nu pot să afle adevărul fără desecretizarea stenogramei CSAT,  desecretizarea stenogramei CCR, desecretizarea convorbirilor dintre Klaus Iohannis și servicii. În acel moment știm adevărul.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre motivul anulării alegerilor. Întrebat de Marius Tucă de ce coincide anularea alegerilor cu începerea războiului hibrid, analistul a făcut observații. Acesta a susținut că aceste două episoade nu  au coincis. Blinken ar fi citat ceva despre influențele ruse, dar nu ceva concret, susține acesta. Jurnalistul susține că alegerile au fost anulate din cauza unor nereguli, nu a unei ingerințe. Culmea, spune Cristoiu, este evoluția candidatului Nicușor Dan.

„Nu, nu este adevărat. Nu a fost chiar după anularea alegerilor. Blinken a citat… Alegerile, potrivit motivării Curții Constituționale, nu i-a invocat pe ruși. Alegerile au fost anulate, știu foarte bine, deoarece au fost nereguli, cutare, cutare. Da? Culmea este dacă urmărești evoluția candidatului Nicușor Dan, că asta este… Adică asta este și noutate… Că lui Dan Tomozei i-am terminat prefața de la carte. Asta e noutatea pe care o aduce el. Dacă nu e o noutate, pentru că și eu, și tu împărtășim asta. Este faptul că de fapt intră… Noi nu putem judeca anularea alegerilor fără impunerea lui Nicușor Dan la președinție. Deci misterul nu e de ce s-au anulat alegerile, ci intrarea în cursă a lui Nicușor. În campania nu a folosit, n-a vorbit nimic de ingerință rusă. A spus tot timpul că o să ne spună adevărul. Da? Nu pot să afle adevărul fără desecretizarea stenogramei CSAT,  desecretizarea stenogramei CCR, desecretizarea convorbirilor dintre Klaus Iohannis și servicii. În acel moment știm adevărul.”, a explicat jurnalistul.

