Ion Cristoiu: „Am regretat că Elena Lasconi nu a devenit PREȘEDINTE, dar a venit Nicușor Dan”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu își exprimă părerile privind neprezentarea președintelui Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ion Cristoiu face o comparație ironică între Nicușor Dan și Elena Lasconi, susținând că ambii obișnuiesc să facă gafe publice. El vede tocmai în neprezentarea președintelui la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu o astfel de gafă. Cristoiu povestește cu ironie cum președintele se afla la doar o ușă distanță de catafalcul lui Iliescu și totuși nu a mers să-și prezinte omagiile, catalogând momentul drept unul penibil.
„Deci, la un moment dat, am regretat că Elena Lasconi nu e președinte, spunându-mi că mă voi plictisi. Dar a venit Nicușor Dan. Gândiți-vă la momentul penibil, el era în palat, mortul era dincolo de un perete. Era acolo, auzea plânsete, să nu te duci, nu se poate. Era în palat, era lângă el. Părerea mea e că a uitat, eu sunt sigur că nici nu știa. I-a zis cineva că a murit Iliescu și a uitat. De-aia răspunde așa greu, că uită imediat. Sau a zis să mai așteptăm, se duce mâine și întreabă unde e catafalcul.”