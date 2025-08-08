Ion Cristoiu: „Am regretat că Elena Lasconi nu a devenit PREȘEDINTE, dar a venit Nicușor Dan”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu își exprimă părerile privind neprezentarea președintelui Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Gândiți-vă la momentul penibil, el era în palat, mortul era dincolo de un perete”

Ion Cristoiu face o comparație ironică între Nicușor Dan și Elena Lasconi, susținând că ambii obișnuiesc să facă gafe publice. El vede tocmai în neprezentarea președintelui la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu o astfel de gafă. Cristoiu povestește cu ironie cum președintele se afla la doar o ușă distanță de catafalcul lui Iliescu și totuși nu a mers să-și prezinte omagiile, catalogând momentul drept unul penibil.