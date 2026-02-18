Mai multe școli din Galați, Vrancea și Brăila au fost închise din cauza viscolului. Elevii trec în online

Cursurile se vor desfășura miercuri în online pentru toate unitățile de învățământ din județele Galați și Vrancea, decizia a fost luată din cauza condițiilor meteo severe. Potrivit Mediafax, și în județul Brăila mai multe localități sunt afectate.

Trei județe au mutat cursurile în online din cauza viscolului

În județul Brăila, cursurile online vizează toate unitățile din mediul rural, precum și orașele Ianca, Făurei și Însurăței.

Informațiile provin de la inspectoratele școlare județene.

Autoritățile urmăresc situația și vor transmite noi date pe măsură ce acestea sunt disponibile.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o avertizare Cod portocaliu de ninsori și viscol pentru Muntenia și în sudul Moldovei, care a intrat în vigoare marți seara.

