Ion Cristoiu: „Audiere în Congresul American- Pot bărbații să rămâne însărcinați?”

În emisiunea Marius Tucă Show din 15 ianuarie 2026, moderată de Marius Tucă și cu invitatul Ion Cristoiu, s-a discutat o clipă virală dintr-o dezbatere americană recentă, unde un doctor a evitat să răspundă direct dacă bărbații biologici pot rămâne însărcinați. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Ion Cristoiu și Marius Tucă au ironizat refuzul doctorului de a recunoaște diferențele biologice între sexe, și atribuind ezitarea ideologiei woke și transgenderismului promovat politic. Ei au subliniat că un profesionist medical nu poate ignora realități de bază precum imposibilitatea bărbaților de a rămâne însărcinați.

Ion Cristoiu: „Dar cine e doamna?” Marius Tucă: „Era un om de știință, un doctor care nu reușea să răspundă la întrebarea dacă bărbații pot rămâne însărcinați. A fost întrebată de 11 ori. Asta e politica pe care au dus-o, politica woke” Ion Cristoiu: „Stai puțin, tipa are o problemă. Poți din punct de vedere politic să spui tot felul de lucruri, dar nu poți să spui că bărbații pot rămâne însărcinați.”

Discuția a continuat cu observații despre cum „nebunia” asta a condus lumea ani de zile și persistă la putere