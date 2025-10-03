Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a fost omul RUȘILOR fără ca el să știe”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre situația dosarului lui Călin Georgescu și conexiunile acestuia cu Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Bun, problema este în tot, în toate, în tot ce s-a spus pe Călin Georgescu până acuma nu e nicio legătură cu Rusia. Deci, rușii ăștia sunt niște proști.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre conexiunile lui Călin Georgescu cu Rusia. Acesta a observat că în rechizitoriul lui Georgescu, nu există o legătură directă între acesta și Rusia. Jurnalistul susține că dacă Serviciile Ruse au băgat bani în susținerea lui Georgescu la președinție, ar trebui să existe un angajament. În orice operațiune a serviciilor, se cheltuie bani, resurse și rețea informațională. Dacă rușii au băgat bani în Călin Georgescu, au riscat fără vreun acord? Jurnalistul susține că trebuia să existe unul măcar pentru șantaj.