Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a fost omul RUȘILOR fără ca el să știe”

Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a fost omul RUȘILOR fără ca el să știe”

Andrei Rosz
03 oct. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a fost omul RUȘILOR fără ca el să știe”
Ion Cristoiu: Călin Georgescu a fost omul RUȘILOR fără ca el să știe”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre situația dosarului lui Călin Georgescu și conexiunile acestuia cu Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Bun, problema este în tot, în toate, în tot ce s-a spus pe Călin Georgescu până acuma nu e nicio legătură cu Rusia. Deci, rușii ăștia sunt niște proști.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre conexiunile lui Călin Georgescu cu Rusia. Acesta a observat că în rechizitoriul lui Georgescu, nu există o legătură directă între acesta și Rusia. Jurnalistul susține că dacă Serviciile Ruse au băgat bani în susținerea lui Georgescu la președinție, ar trebui să existe un angajament. În orice operațiune a serviciilor, se cheltuie bani, resurse și rețea informațională. Dacă rușii au băgat bani în Călin Georgescu, au riscat fără vreun acord? Jurnalistul susține că trebuia să existe unul măcar pentru șantaj.

„Mai fac observație, mai am o întrebare, care e următoarea. Avem niște ruși.. Da? Serviciile rușilor, aceștia își propun să îl pună din 2019 pe un tip, Călin Georgescu, președinte. Deci, se face cum am arătat eu în pastilă. Vine un dosar. Operațiunea Călin Georgescu se numește Operațiunea Virgulă între Subiect și Predicat. Pentru asta orice serviciu secret din lume cheltuiește. Nu numai bani, ci și rețea. Îți sacrifici rețeaua, riști cutare. Bun, problema este în tot, în toate, în tot ce s-a spus pe Călin Georgescu până acum nu e nicio legătură cu rușii. Deci, rușii ăștia sunt niște proști. Deci rușii au hotărât să-l facă pe ăsta președinte. Da? Da! Dar care era garanția banilor investiți, că el îi va urma? Nu era normal să fie un angajament? Chiar angajament, nu legătură. Păi, da, n-ai cum altfel. Stai puțin, eu sunt în Federația Rusă. Bag bani, 20 de milioane. 100 de milioane… Și cine îmi garantează mie, dacă eu n-am un angajament scris de la ăla, în schimbul acestei sume, o dată ce ajunge. Fac angajament ca să pot măcar să-l șantajeze. De acord? Adică așa se făcea și cu dosarul de informator. Bă, dacă tu nu faci ce zicem noi, ți-l scoatem. Rezultă, Călin Georgescu a fost omul rușilor fără ca el să știe.”, a explicat jurnalistul.

Mediafax
Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Cancan.ro
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
ANM: Prognoza meteo. Temperaturi normale și ploi în creștere la final de octombrie
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după ce fostul președinte nu a vrut să le dea cheia
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
COD roșu de vânt puternic, ploi și ninsori. Prognoza meteo pentru vineri, 3 octombrie 2025: Unde ninge în acest moment
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Traian Băsescu a răbufnit de furie. Dan Voiculescu a recunoscut după mulți ani: „A izbucnit, a lovit cu putere”
Evz.ro
Temperaturi sub pragul înghețului și ninsori viscolite la munte. Când se mai încălzește vremea
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
Gestul facut de Alexandra Cuhuteac, fosta iubita a lui Cristian Botgros la aproape un an de la moartea Andreei Cuciuc: "I-ai facut cel mai frumos cadou!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
COVID-19 a revenit oficial în Franța, confirmă autoritățile sanitare
METEO Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Ce urmează după episoadele de VREME extremă
08:47
Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Ce urmează după episoadele de VREME extremă
EXCLUSIV Cu bugetul ciuruit, România cumpără 200 de TANCURI, care s-au dovedit ineficiente pe front. Ștefan Popescu explică adevăratul motiv al achiziției
08:00
Cu bugetul ciuruit, România cumpără 200 de TANCURI, care s-au dovedit ineficiente pe front. Ștefan Popescu explică adevăratul motiv al achiziției
ACTUALITATE Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții avariate
07:50
Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții avariate
ACTUALITATE Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025
07:35
Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025
DOCUMENTE EPOCA SOROS în România. Anul în care miliardarul „trece” la PUTERE. Cum s-a infiltrat rețeaua în mediul politic și justiția
07:30
EPOCA SOROS în România. Anul în care miliardarul „trece” la PUTERE. Cum s-a infiltrat rețeaua în mediul politic și justiția
ACTUALITATE 3 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Zlatan Ibrahimović împlinește 44 de ani/ Ziua Mondială a Zâmbetului/ Reunificarea Germaniei
07:15
3 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Zlatan Ibrahimović împlinește 44 de ani/ Ziua Mondială a Zâmbetului/ Reunificarea Germaniei