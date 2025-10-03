Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a fost omul RUȘILOR fără ca el să știe”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre situația dosarului lui Călin Georgescu și conexiunile acestuia cu Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre conexiunile lui Călin Georgescu cu Rusia. Acesta a observat că în rechizitoriul lui Georgescu, nu există o legătură directă între acesta și Rusia. Jurnalistul susține că dacă Serviciile Ruse au băgat bani în susținerea lui Georgescu la președinție, ar trebui să existe un angajament. În orice operațiune a serviciilor, se cheltuie bani, resurse și rețea informațională. Dacă rușii au băgat bani în Călin Georgescu, au riscat fără vreun acord? Jurnalistul susține că trebuia să existe unul măcar pentru șantaj.
„Mai fac observație, mai am o întrebare, care e următoarea. Avem niște ruși.. Da? Serviciile rușilor, aceștia își propun să îl pună din 2019 pe un tip, Călin Georgescu, președinte. Deci, se face cum am arătat eu în pastilă. Vine un dosar. Operațiunea Călin Georgescu se numește Operațiunea Virgulă între Subiect și Predicat. Pentru asta orice serviciu secret din lume cheltuiește. Nu numai bani, ci și rețea. Îți sacrifici rețeaua, riști cutare. Bun, problema este în tot, în toate, în tot ce s-a spus pe Călin Georgescu până acum nu e nicio legătură cu rușii. Deci, rușii ăștia sunt niște proști. Deci rușii au hotărât să-l facă pe ăsta președinte. Da? Da! Dar care era garanția banilor investiți, că el îi va urma? Nu era normal să fie un angajament? Chiar angajament, nu legătură. Păi, da, n-ai cum altfel. Stai puțin, eu sunt în Federația Rusă. Bag bani, 20 de milioane. 100 de milioane… Și cine îmi garantează mie, dacă eu n-am un angajament scris de la ăla, în schimbul acestei sume, o dată ce ajunge. Fac angajament ca să pot măcar să-l șantajeze. De acord? Adică așa se făcea și cu dosarul de informator. Bă, dacă tu nu faci ce zicem noi, ți-l scoatem. Rezultă, Călin Georgescu a fost omul rușilor fără ca el să știe.”, a explicat jurnalistul.