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Premieră în astronomie: au fost detectate pentru prima dată semnale radio provenind direct de la o planetă din afara Sistemului Solar

Premieră în astronomie: au fost detectate pentru prima dată semnale radio provenind direct de la o planetă din afara Sistemului Solar
Sursă foto: Shutterstock
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Exoplanetele sunt lumi exotice care orbitează în jurul unor stele îndepărtate, mult dincolo de sistemul nostru solar. De când primele dintre ele au fost descoperite în anii 1990, astronomii și-au îndreptat atenția către aceste lumi îndepărtate pentru a înțelege mai multe despre ele. Acum, pentru prima dată, oamenii de știință au detectat semnale radio provenind direct de la una dintre aceste planete, o gigantă gazoasă masivă numită β Pictoris b.

Detectările radio anterioare provenite din sisteme exoplanetare nu puteau fi atribuite direct planetei în sine, deoarece astronomii nu puteau determina dacă semnalul provenea de la stea sau de la planetă. Aceasta nu este o dovadă a existenței unei vieți extraterestre care comunică între ea. Undele radio provin de la aurore asociate cu puternicul câmp magnetic al planetei, scrie Phys.org.

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Aurorele pot apărea atunci când particule încărcate cu energie înaltă călătoresc de-a lungul liniilor câmpului magnetic al unei planete și interacționează cu atmosfera sa superioară. Pe Pământ, de exemplu, acest lucru produce aurora boreală.

O echipă de oameni de știință condusă de Kevin Ortiz Ceballos, de la Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, a folosit radiotelescopul MeerKAT din Africa de Sud pentru a studia sistemul planetar β Pictoris, aflat la aproximativ 64 de ani-lumină de Pământ.

Sursă foto: Shutterstock

Semnalul radio a fost identificat ca provenind de la planeta β Pictoris b

Ei au detectat impulsuri slabe și repetate de semnale radio provenind din sistemul β Pictoris. La început, nu știau dacă undele radio proveneau de la stea sau de la una dintre planetele sale. Pentru a identifica cu precizie sursa, cercetătorii și-au comparat imaginile radio cu pozițiile precise ale unor quasari extrem de îndepărtați din fundal, care au servit drept repere fixe.

Acest lucru le-a permis să determine pozițiile exacte atât ale stelei, cât și ale planetei. Atunci când și-au suprapus imaginile radio peste această hartă, semnalul radio s-a aliniat cu poziția lui β Pictoris b, și nu cu cea a stelei sale părinte.

„Aici prezentăm prima detectare directă a emisiei radio aurorale provenite de la o exoplanetă, planeta gigantă β Pictoris b, cu ajutorul rețelei MeerKAT”, a scris echipa în lucrarea sa publicată pe serverul de prepublicări arXiv.

Descoperirea oferă noi informații despre câmpul magnetic al exoplanetei

Semnalele radio au dezvăluit, de asemenea, ceva despre planetă în sine. Cercetătorii au calculat că β Pictoris b are o intensitate a câmpului magnetic de cel puțin 1.250 de gauss în regiunea în care sunt produse undele radio. Aceasta este mult mai puternică decât intensitatea câmpului magnetic al lui Jupiter. „Aceasta constituie prima măsurare directă a intensității câmpului magnetic al unei exoplanete.”

În lucrarea lor, autorii afirmă că rezultatul lor corespunde predicțiilor teoretice privind intensitatea câmpurilor magnetice generate de planetele gigantice tinere și masive.

Descoperirea le oferă, de asemenea, oamenilor de știință o nouă modalitate de a măsura direct câmpul magnetic al unei exoplanete și de a testa modelele teoretice ale interiorului planetelor.

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