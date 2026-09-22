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Actorul francez Arnaud Denis a murit prin eutanasiere în Belgia, la 43 de ani. În 2023, o operație de rutină i-a schimbat radical viața

Actorul francez Arnaud Denis a murit prin eutanasiere în Belgia, la 43 de ani. În 2023, o operație de rutină i-a schimbat radical viața
Actorul francez care vrea să fie eutanasiat
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Actorul și regizorul francez Arnaud Denis a recurs la eutanasiere, marți, 22 septembrie, în Belgia, la vârsta de 43 de ani, pentru a pune capăt suferinței sale, a anunțat pentru AFP avocatul său, Philippe Courtois. În anul 2023, o operație banală de hernie inghinală i-a distrus viața.

Decizia de a-și pune capăt vieții a venit după ce a rămas cu o dizabilitate severă în urma unei intervenții pentru o hernie inghinală. Actorul a declarat că medicul chirurg l-a avertizat doar asupra „riscului de dureri cronice”. Specialiștii consultați ulterior i-au spus că simptomele sale nu pot fi legate de proteza de polipropilenă implantată.

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Mai târziu, un neurolog l-a diagnosticat cu encefalomielită mialgică (sindrom ASIA), o afecțiune care ar fi putut fi declanșată de un sindrom inflamator provocat de substanțele din proteza implantată. Potrivit expertizelor medicale, implantul ar fi declanșat procesul inflamator, care ulterior i-ar fi afectat sistemul imunitar.

Arnaud Denis a creat un colectiv, „Victimes françaises des prothèses de hernies”, care reunește pe rețelele sociale sute de mărturii ale unor persoane care își împărtășesc disperarea în fața efectelor adverse asociate implanturilor folosite pentru tratarea unei hernii, relatează Le Monde.

„Nu mai am nimic din ceea ce constituie demnitatea unui om”

„Nu mai pot ieși din casă. Nu mai am viață socială. Nu mai am deloc viață. Nu mai am nimic din ceea ce constituie demnitatea unui om. Și situația se înrăutățește tot mai mult. (…) Medicii nu mai au nimic să-mi propună”, declarase el pentru L’Est républicain, marți, 6 ianuarie, anunțându-le, de asemenea, intenția sa de a muri.

„Decizia lui Arnaud Denis a fost luată în urma consultării cu trei medici din Namur (Belgia). Corpul său nu-l mai susținea. Își pierduse controlul asupra lui. Moartea lui Arnaud Denis este o consecință a durerilor intense pe care le-a suferit timp de multe luni”, a declarat pentru AFP avocatul Courtois.

„M-a însărcinat să-i continui personal demersul și să-i sprijin familia”, a adăugat el. De asemenea, acesta a anunțat că „a contestat deja clasarea fără continuare” a plângerii depuse de Denis. În luna ianuarie, Arnaud Denis anunța că intenționează să depună o plângere penală pentru „vătămare corporală din culpă”, însă aceasta a fost clasată fără continuare la sfârșitul lunii august „pentru infracțiune insuficient caracterizată”.

Într-o reacție publicată la 18 septembrie de grupul media Ebra, Arnaud Denis se declarase „revoltat și dezamăgit” de această clasare: „Se calcă în picioare puținul care a mai rămas din mine.” Avocatul Courtois a anunțat că a depus la 18 septembrie o nouă plângere, de această dată cu constituire de parte civilă, pentru a obține „deschiderea unei anchete judiciare”.

A fost nominalizat la premiile Molières

Format la cursurile lui Jean-Laurent Cochet, Arnaud Denis a intrat ulterior la Conservatorul Național de Artă Dramatică. Nu a rămas acolo decât un an. În 2003, la vârsta de 20 de ani, a înființat trupa de teatru Compagnons de la chimère. A condus-o timp de cincisprezece ani, înainte de a începe o carieră solo.

Unele dintre spectacolele sale au fost apreciate de critici. „Mademoiselle Molière” și „Marie des poules”, două piese de Gérard Savoisien, precum și „L’Importance d’être constant”, de Oscar Wilde. În 2023, a reinterpretat „Les Liaisons dangereuses”, de Pierre Choderlos de Laclos.

Creată la Théâtre Tête d’or, la Lyon, piesa a fost reluată un an mai târziu, în septembrie 2024, la Comédie des Champs-Elysées. Datorită succesului său, a fost prelungită mai multe luni. A fost nominalizată de patru ori la premiile Molières 2025, inclusiv pentru cea mai bună regie. Arnaud Denis ar fi trebuit să joace rolul lui Valmont, însă, deja slăbit, a renunțat.

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