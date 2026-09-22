Economia României a coborât sub nivelul celei din Serbia. Ce estimează Coface pentru 2027

Economia României a ajuns într-o poziție dificilă în regiune, fiind depășită de Serbia la mai mulți indicatori economici importanți, potrivit unei analize realizate de agenția de rating Coface. Raportul indică probleme legate de inflație, creștere economică și ratingul de țară.

România, afectată de inflație și stagnarea economiei

România se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană, în timp ce economia înregistrează o perioadă de stagnare. În același timp, Serbia, deși nu este membră a Uniunii Europene, a înregistrat evoluții mai bune la mai mulți indicatori analizați de Coface.

Ratingul acordat României se află pe ultima treaptă înainte de categoria „junk”, o poziționare similară cu cea indicată de agenții precum Fitch și Moody’s. Analiza Coface arată că dificultățile economice nu sunt specifice României, ci afectează întreaga regiune a Europei Centrale și de Est.

Coface estimează o revenire în 2027

Un factor suplimentar de presiune îl reprezintă creșterea importurilor din China. Potrivit raportului, acestea au avansat cu 17%, ceea ce pune presiune asupra producătorilor locali.

În ciuda situației actuale, Coface estimează că economia României ar putea reveni pe creștere în 2027. Agenția prognozează un avans economic de 1,6% pentru anul viitor.