Președintele american Donald Trump a semnat marți, la New York, un acord cu Danemarca și Groenlanda pentru consolidarea securității în Arctica și Atlanticul de Nord. Documentul permite extinderea prezenței militare americane în Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, după luni de tensiuni provocate de afirmațiile lui Trump privind preluarea insulei de către SUA.

SUA își pot extinde prezența militară

Acordul permite Statelor Unite să își modernizeze și să își extindă activitățile la baza militară Pituffik și prevede posibilitatea înființării unor noi zone de apărare în Groenlanda.

SUA intenționează să deschidă două noi facilități militare, la Narsarsuaq, în sudul insulei, și la Mestersvig, în est. Trump a declarat în fața Adunării Generale a ONU că Statele Unite vor începe imediat procesul pentru dezvoltarea unei prezențe militare importante în Groenlanda, inclusiv prin „construirea a două baze militare foarte importante”.

„Acest lucru este extraordinar pentru Europa și pentru Statele Unite și pentru toată lumea. Iar pentru Groenlanda va fi incredibil”, a declarat Donald Trump înainte de semnarea acordului.

Groenlanda rămâne sub controlul Danemarcei

Acordul nu transferă Groenlanda către Statele Unite. Insula rămâne parte a Regatului Danemarcei, iar documentul va continua să se aplice chiar dacă Groenlanda va deveni independentă în viitor, cu condiția să rămână membră NATO.

De asemenea, acordul prevede că țările din afara NATO nu vor putea avea instalații militare sau o prezență militară permanentă în Groenlanda fără acordul semnatarilor.

Acordul vine după luni de tensiuni

Trump a cerut în repetate rânduri ca Statele Unite să preia Groenlanda, argumentând că insula este importantă pentru securitatea americană în contextul activității Rusiei și Chinei în Arctica. Afirmațiile sale au provocat tensiuni cu Danemarca, aliat al SUA în NATO.

Prin noul acord, Washingtonul obține posibilitatea de a-și extinde semnificativ infrastructura militară în Groenlanda, în timp ce Danemarca și autoritățile groenlandeze își păstrează controlul asupra teritoriului.

Toate părțile prezintă acordul ca pe o măsură pozitivă

Marți, Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a calificat acordul drept „un acord care poate dura pentru totdeauna”, considerându-l benefic pentru SUA, Groenlanda, Danemarca și alianța NATO în ansamblu.

„Domnule președinte, ați fost foarte clar: nu doriți ca adversarii să se apropie prea mult. Sunt pe deplin de acord”, a spus ea.

Jens-Frederik Nielsen, prim-ministrul Groenlandei, l-a numit „un acord avantajos pentru toate părțile”.

„Securitatea dumneavoastră este securitatea noastră, iar securitatea noastră este securitatea dumneavoastră”, a spus el.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a contribuit la calmarea spiritelor în momentul culminant al crizei din ianuarie, a sărbătorit semnarea acordului, scriind pe X că „acest acord, alături de rolul tot mai important al NATO în asigurarea securității acestei regiuni vitale, consolidează securitatea noastră colectivă și susține un viitor mai sigur și mai stabil pentru noi toți”.