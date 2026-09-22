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Tensiuni în Germania. Majoritatea germanilor spun că Friedrich Merz ar trebui să demisioneze pe fondul ultimelor alegeri

Tensiuni în Germania. Majoritatea germanilor spun că Friedrich Merz ar trebui să demisioneze pe fondul ultimelor alegeri
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55% dintre germani consideră că Friedrich Merz ar trebui să demisioneze din funcția de cancelar, în timp ce 40% spun că acesta ar trebui să rămână în funcție, potrivit unui sondaj realizat pentru RTL și ntv. Rezultatele apar după alegerile regionale de duminică, în urma cărora CDU a înregistrat rezultate slabe în Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin.

Majoritatea germanilor susțin plecarea lui Merz

Sondajul arată că 55% dintre respondenți susțin demisia lui Friedrich Merz, în timp ce 40% se pronunță pentru rămânerea sa în funcția de cancelar.

Datele vin după ce CDU a avut rezultate slabe la alegerile regionale din două landuri germane. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, partidul lui Merz a obținut 4,89% din voturi și nu a trecut pragul electoral de 5%, fiind pentru prima dată când CDU nu reușește să intre într-un parlament regional, federal sau european german de la înființarea Republicii Federale.

În Berlin, CDU a pierdut funcția de primar al capitalei, clasându-se în urma partidului Die Linke. Rezultatele au venit la două săptămâni după alegerile din Saxonia-Anhalt, unde AfD a obținut primul loc, în timp ce CDU a înregistrat un rezultat inferior celui al formațiunii de dreapta.

Merz spune că rămâne în funcție

În urma rezultatelor, Friedrich Merz a declarat că intenționează să rămână cancelar și să continue programul de reforme al guvernului.

Merz a declarat că și-a asigurat sprijinul partidului său pentru a rămâne în funcție după ce a convocat conducerea CDU la Berlin pentru a-și evalua poziția – și a făcut o ofertă social-democraților de a continua coaliția de 16 luni, în contextul eforturilor de a pune în aplicare o reformă a sistemelor de pensii, de sănătate și fiscale din Germania.

„Vrem să avansăm procesul de reformă, dar vrem să oferim răspunsuri oamenilor și să le luăm în considerare preocupările”, a declarat Merz luni în cadrul unei conferințe de presă de la Berlin, adăugând că niciun membru al conducerii nu a inițiat o „discuție privind personalul.

„Motivele acestor rezultate electorale depășesc cu mult persoana mea”, în cadrul reuniunii cu ușile închise.

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