55% dintre germani consideră că Friedrich Merz ar trebui să demisioneze din funcția de cancelar, în timp ce 40% spun că acesta ar trebui să rămână în funcție, potrivit unui sondaj realizat pentru RTL și ntv. Rezultatele apar după alegerile regionale de duminică, în urma cărora CDU a înregistrat rezultate slabe în Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin.

Majoritatea germanilor susțin plecarea lui Merz

Sondajul arată că 55% dintre respondenți susțin demisia lui Friedrich Merz, în timp ce 40% se pronunță pentru rămânerea sa în funcția de cancelar.

Datele vin după ce CDU a avut rezultate slabe la alegerile regionale din două landuri germane. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, partidul lui Merz a obținut 4,89% din voturi și nu a trecut pragul electoral de 5%, fiind pentru prima dată când CDU nu reușește să intre într-un parlament regional, federal sau european german de la înființarea Republicii Federale.

În Berlin, CDU a pierdut funcția de primar al capitalei, clasându-se în urma partidului Die Linke. Rezultatele au venit la două săptămâni după alegerile din Saxonia-Anhalt, unde AfD a obținut primul loc, în timp ce CDU a înregistrat un rezultat inferior celui al formațiunii de dreapta.

Merz spune că rămâne în funcție

În urma rezultatelor, Friedrich Merz a declarat că intenționează să rămână cancelar și să continue programul de reforme al guvernului.

Merz a declarat că și-a asigurat sprijinul partidului său pentru a rămâne în funcție după ce a convocat conducerea CDU la Berlin pentru a-și evalua poziția – și a făcut o ofertă social-democraților de a continua coaliția de 16 luni, în contextul eforturilor de a pune în aplicare o reformă a sistemelor de pensii, de sănătate și fiscale din Germania.