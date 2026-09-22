Președintele Nicușor Dan a publicat pe pagina oficială de TikTok un clip ce arată momentul în care o sărută pe partenera sa, Mirabela Grădinaru, chiar înainte de îmbarcarea în avionul spre Statele Unite ale Americii, pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Într-un clip retrospectiv al vizitei prezidențiale în SUA, Nicușor Dan a inclus și momentul de tandrețe cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, când cei doi se sărută, într-un scurt gest de afecțiune chiar pe pista aeroportului. Imaginile arată cuplul prezidențial într-o ipostază rară, cu puțin timp înainte să plece împreună spre Statele Unite ale Americii pentru Adunarea Generală a ONU.

Clipul oferă, în continuare, o trecere în revistă a câtorva momente importante din cadrul vizitei în SUA: omagiul adus la Memorialul 9/11 din New York, bilaterala cu secretarul-general al ONU Antonio Gutteres, întâlnirea cu Ronald Lauder, președintele World Jewish Congress (Congresul Evreiesc Mondial).

Mirabela Grădinaru are un program separat la New York, unde l-a însoțit Nicușor Dan la Adunarea Generală a ONU.

Mirabela Grădinaru participă la dejunul oferit de către Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, pentru Primele Doamne / Domni dar şi la Summitul „Fostering the Future Together Partnership Event” organizat sub patronajul Melaniei Trump.

Miercuri, 23 septembrie, liderul român va susține discursul național în plenul Adunării Generale și va participa la două reuniuni dedicate situației din Ucraina.flash