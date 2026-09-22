Taxa de pod peste Dunăre, la Fetești și la Vadu Oii, dispare de la 1 octombrie

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunță eliminarea a două taxe de pod peste Dunăre, la Fetești și la Vadu Oii. „Mai scoatem o taxă, mai anulăm o nedreptate, trecem la servicii moderne”, a scris Miruță pe o rețea de socializare. El le-a răspuns astfel și oamenilor, care pe bună dreptate se întrebau de ce plătesc și rovignetă și taxă de pod peste Dunăre.

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Taxa de pod dispare Ministrul interimar al Transporturilor spune că eliminarea taxei nu i se datorează lui ci colegului său, Cătălin Drulă, fost ministru și el în același domeniu. „Este unul dintre rezultatele legii care pune în aplicare sistemul TollRo, proiect prevăzut în PNRR de colegul meu Cătalin Drulă, care a obținut pentru transporturile din România nu doar o finanțare istorică, dar și o viziune sănătoasă de dezvoltare pe termen lung. Noua lege elimină taxele de pod și aplică un principiu simplu pentru traficul greu: pentru camioane plătești taxa de drum în funcție de cât circuli și de cât poluezi cu mașina ta. Adică același sistem folosit în alte 24 de state din UE.

E unul dintre cazurile din România în care atunci când apare un sistem nou de taxare nu rămâne si taxa veche, cum ne obișnuisem. De data aceasta taxa de pod dispare!”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

100 de angajați ai CNAIR se vor ocupa de TollRo

„Tot de la 1 octombrie, sistemul TollRo gestionat de CNAIR ar trebui să fie funcțional. CNAIR a avut la dispoziție suficient timp pentru a pregăti și testa sistemul contractat și pentru a se asigura că acesta funcționează așa cum trebuie. Cum pot exista și penalități dacă e cazul furnizorilor care nu și-au făcut treaba.

Este un proiect finanțat din bani europeni care nu reinventează apa caldă, ci aduce și în România un principiu echitabil, folosit de ani buni în multe state occidentale, cu rezultate bune pentru stat, pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri.

Desființarea taxei de pod poate însemna și că peste 100 de angajați ai CNAIR, care se ocupau până acum de colectarea acesteia, vor putea fi realocați pentru gestionarea sistemului TollRo. Este și acesta un mod de a folosi mai eficient resursa umană pe care statul deja o are”, a adăugat ministrul.

Radu Miruță încheie postarea prin a lăuda PNRR și a enumera două decizii care i-au aparținut, și anume păstrarea actualului preț al biletului la metrou și eliminarea taxei de pod peste Dunăre la Fetești și la Vadu Oii.

„PNRR a adus României nu doar o șansă uriașă de finanțare, ci și ocazia de a-și face puțină ordine în propria casă.