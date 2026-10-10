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Ion Cristoiu remarcă „lucruri suspecte” în dosarul lui Călin Georgescu: „Au găsit un mijloc să-i încalce drepturile în mod legal”

Andrei Rosz
Ion Cristoiu remarcă „lucruri suspecte” în dosarul lui Călin Georgescu: „Au găsit un mijloc să-i încalce drepturile în mod legal”
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Ion Cristoiu susține că sunt lucruri suspecte în dosarul lui Călin Georgescu de la DIICOT. Scriitorul afirmă că acuzația de „grup infracțional organizat” permite încălcarea drepturilor omului într-un mod legal. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„În dosarul Călin Georgescu ceva este suspect, este pus cu mâna”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu spune că este ceva suspect în dosarul lui Călin Georgescu. Acesta precizează că există 2 posibilități în acest dosar care ar explica evenimentele. Ori este un complot care stârnește ură împotriva lui Nicușor Dan, spune jurnalistul, ori „sistemul” încearcă să testeze limitele.

„În dosarul Călin Georgescu ceva este suspect, este pus cu mâna. Sunt 2 posibilități în acest dosar. Sau există forțe interesate în întreținerea focarului anti Nicușor Dan, sau sistemul vrea să vadă reacția. Dacă poporul român pierde bătălia asta, s-a terminat. Motivarea celor doi judecători care au dispus arestarea lui Călin Georgescu este o aberație de la un cap la celălalt.”, explică scriitorul. 

„Potrivit codului de procedură penală, când este această acuzație ți se încalcă în mod legal drepturile”

Cristoiu afirmă că dosarele nu mai sunt instrumentate de DNA sau Parchete, ci de DIICOT. Acesta crede că foarte multe dosare au fost trecute sub „grup infracțional organizat” pentru a fi gestionate de DIICOT. Jurnalistul spune că aceasta este cea mai ușoară metodă să ți se încalce drepturile în mod legal.

„Sistemul a găsit un mijloc. Nu te mai ia DNA, nu te mai ia Parchetul, ci DIICOT care se ocupă de grup infracțional organizat. Foarte multe dosare, inclusiv al lui Georgescu, unde sunt mai mult de un ins, devin grup infracțional organizat. De ce? Pentru că, potrivit codului de procedură penală, când este această acuzație ți se încalcă în mod legal drepturile.”, afirmă publicistul. 

Când s-a terminat binomul SRI-DNA?

Scriitorul afirmă că momentul în care a încetat binomul SRI-DNA a fost când Udrea și Băsescu au început să critice sistemul.

„S-a pus capăt binomului SRI-DNA în momentul în care Udrea și cu Băsescu au început să critice sistemul?”, susține Cristoiu. 

Ce este binomul SRI-DNA?

„Binomul SRI-DNA” este o sintagmă apărută în jurul mandatului de președinte al lui Traian Băsescu, care descrie colaborarea strânsă și controversată dintre Serviciul Român de Informații (SRI), sub conducerea lui Florian Coldea și Direcția Națională Anticorupție (DNA), sub conducerea Codruței Kovesi. Expresia este atribuită, în mediul jurnalistic, lui Ion Cristoiu. Una dintre cele mai vechi referiri apare într-un editorial realizat de Cristoiu, din februarie 2015.

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