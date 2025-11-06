Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Cea mai mare problemă a lui Nicușor Dan este infantilismul lui politic”

Ion Cristoiu: „Cea mai mare problemă a lui Nicușor Dan este infantilismul lui politic”

Cătălin Costache
06 nov. 2025, 21:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Cea mai mare problemă a lui Nicușor Dan este infantilismul lui politic”

În ediția din 6 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a lansat o critică dură la adresa președintelui României, Nicușor Dan, pe care îl consideră lipsit de experiență politică și ușor de influențat de către cei din jur, în contextul vizitei lui Mark Rutte în România și a declarațiilor despre „războiul hibrid”. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a afirmat că actualul președinte ar fi vulnerabil la manipulare din cauza lipsei sale de maturitate politică și a neînțelegerii mecanismelor de putere. În opinia jurnalistului, Nicușor Dan acționează mai mult sub influența altora decât pe baza propriilor convingeri, ceea ce ar explica, spune el, deciziile și declarațiile recente legate de așa-zisul „război hibrid”.

Ion Cristoiu: „Cine dracu îi vâră în cap prostii? Știi care e teoria mea? În materie de președinție, Nicușor Dan are creierul virgin, este al unui copil de 5 ani și al unui pisoi. El nefiind copt ca politician, înghite orice prostie. Au venit ăștia să îi zică de război hibrid și gata. Cea mai mare problemă este infantilismul lui politic. E ușor de manipulat. Dacă se duceau la Băsescu sau la Iliescu, era mai greu. El are creierul virgin.”

Ediție integrală

Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Cancan.ro
Mariana, prima reacție IREALĂ după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Cancan.ro
Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: 'Nu îi văd căsătoriți…
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De ce unii oameni simt repulsie față de vulnerabilitățile sau problemele altora?
DRAMĂ Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe Octav Stroici, românul mort la Roma: „Plângea de durere”
22:20
Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe Octav Stroici, românul mort la Roma: „Plângea de durere”
FLASH NEWS Ionuț Moșteanu confirmă că sistemul american anti-dronă MEROPS a ajuns în România: „Îl testăm și urmează să fie integrat”
22:15
Ionuț Moșteanu confirmă că sistemul american anti-dronă MEROPS a ajuns în România: „Îl testăm și urmează să fie integrat”
ULTIMA ORĂ Ionuț Moșteanu spune că există informații SECRETE în legătură cu retragerea trupelor americane din România: „Nu se pot spune la televizor”
21:33
Ionuț Moșteanu spune că există informații SECRETE în legătură cu retragerea trupelor americane din România: „Nu se pot spune la televizor”
ACTUALITATE Divorțul la notar, ieftin, civilizat și rapid. Formalități și costuri
21:14
Divorțul la notar, ieftin, civilizat și rapid. Formalități și costuri
EVENIMENT O galerie de acces a barajului Paltinu, Prahova, s-a obturat. Intervenţii în regim de urgenţă pentru deblocarea galeriei
21:01
O galerie de acces a barajului Paltinu, Prahova, s-a obturat. Intervenţii în regim de urgenţă pentru deblocarea galeriei