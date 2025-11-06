Ion Cristoiu: „Cea mai mare problemă a lui Nicușor Dan este infantilismul lui politic”

În ediția din 6 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a lansat o critică dură la adresa președintelui României, Nicușor Dan, pe care îl consideră lipsit de experiență politică și ușor de influențat de către cei din jur, în contextul vizitei lui Mark Rutte în România și a declarațiilor despre „războiul hibrid”. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a afirmat că actualul președinte ar fi vulnerabil la manipulare din cauza lipsei sale de maturitate politică și a neînțelegerii mecanismelor de putere. În opinia jurnalistului, Nicușor Dan acționează mai mult sub influența altora decât pe baza propriilor convingeri, ceea ce ar explica, spune el, deciziile și declarațiile recente legate de așa-zisul „război hibrid”.

Ion Cristoiu: „Cine dracu îi vâră în cap prostii? Știi care e teoria mea? În materie de președinție, Nicușor Dan are creierul virgin, este al unui copil de 5 ani și al unui pisoi. El nefiind copt ca politician, înghite orice prostie. Au venit ăștia să îi zică de război hibrid și gata. Cea mai mare problemă este infantilismul lui politic. E ușor de manipulat. Dacă se duceau la Băsescu sau la Iliescu, era mai greu. El are creierul virgin.”

