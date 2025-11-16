Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din ultima vreme a fost lepădarea lui NICUȘOR de Drulă”

Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din ultima vreme a fost lepădarea lui NICUȘOR de Drulă"

Alexandra Anton Marinescu
16 nov. 2025, 11:22
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a prezentat atmosfera premergătoare alegerilor. El spune că cel mai important semnal politic din ultimele zile este distanțarea lui Nicușor Dan de Cătălin Drulă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu spune că a observat o schimbare majoră în comportamentul politic al lui Nicușor Dan înainte de alegeri. El consideră că distanțarea de Cătălin Drulă nu este întâmplătoare.

„În ultima vreme, cel mai important eveniment mi s-a părut lepădarea lui Nicușor de Drulă. Faptul că el s-a aruncat prima dată și faptul că el șmecherește, că și el e șmecher așa, chiar dacă e copil, și copiii sunt șmecheri, a zis că era o poză. Asta înseamnă că el nu mai e atât de sigur că Drulă câștigă. Pentru că dacă el stă lipit tot timpul de Drulă și Drulă pierde, pierde și el. Am mai observat un lucru. Prietenul tău, Băluță, că e prietenul tău, a început să vorbească și el că este sprijinit de Nicușor. Dar îl ajută pe Nicușor Dan în ideea că nu are nicio treabă.”, spune invitatul.

Publicistul subliniază că această strategie îi permite lui Nicușor Dan să stea la adăpost dacă Drulă pierde alegerile, evitând să fie asociat cu un eșec politic.

„Pentru noi zice: stai, bă, puțin că bați câmpii. Minți. Și atunci vine Băluță care e și el în piesă cu Nicușor și cu sistemul și zice: Dom’le, mă ajută și pe mine. Deci în felul acesta, în cazul în care pierde Drulă, Nicușor zice: băi, eu nu l-am ajutat numai pe ăla. Adică lepădarea lui e publică, dar noi nu-l credem. Pentru că ăsta, Drulă, în continuare spune…”, crede Ion Cristoiu.

