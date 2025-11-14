Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Un președinte independent este mai CORUPTIBIL decât unul cu partid”

Ion Cristoiu: „Un președinte independent este mai CORUPTIBIL decât unul cu partid”

Andrei Rosz
14 nov. 2025, 09:22, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Un președinte independent este mai CORUPTIBIL decât unul cu partid”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum un președinte independent este mai ușor de corupt decât unul susținut de vreun partid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Noi știm bine, în campanii electorale candidații partidelor din 1990 până acuma, nu știu… Mituiai partidul, nu pe președinte direct.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum un președinte independent este mai ușor de corupt decât unul susținut de vreun partid. Acesta a început prin a spune că în toate campaniile electorale de până acum se mituia partidul. Nu se ajungea direct la viitorul președinte. În prezent, cu un președinte independent, susține Cristoiu, mita ajunge direct la președinte. Apoi, jurnalistul a vorbit despre lipsa de logică în acțiunile Cotroceniului. Acesta a susținut că nu există vreo logică în spatele acțiunilor lui Nicușor Dan. Deși a fost tentat să îi găsească un fir logic, Cristoiu recunoaște că nu a reușit până acum.

„Nu! S-a dovedit că un președinte fără partid este mai coruptibil decât un președinte cu partid. Este mai dependent de grupurile astea de interes. Da, explicabil. Noi știm bine, în campanii electorale candidații partidelor din 1990 până acuma, nu știu… Mituiai partidul, nu pe tine direct. Eu țin minte că de-abia era partidul PSD… Pe când acum, îl mituiești pe el direct. Ceea ce se întâmplă acum la Cotroceni… Este strădania mea de a vedea în Nicușor Dan o minimă logică, dar nu este. Nu știu, pot face un recurs la istorie. Tot ce știu eu din istorie, marii sau nu, toți conducătorii au avut o logică și tot ce făceau ei intra în logică, știi bine. Petru cel Mare a zis să modernizeze Rusia și le-a tăiat la aia bărbile, la boieri. Nu le-a tăiat că are el… Arătau a ruși… Nu știu, Ecaterina cea Mare. Ceaușescu avea o logică. Când a fost cu legea Vexler am crezut că i-am prins logica. Deci are o strategie. Dar nu… Eu și creierul meu prost, că eu văd în fiecare dintre ei un mic Napoleon…”, a explicat jurnalistul.

Citește și

ACTUALITATE Sile Pușcaș: „Ștampila de „regele gunoaielor” a apărut după ce am apărut lângă Simion. S-a încercat ca imaginea mea să fie DENIGRATĂ”
08:49
Sile Pușcaș: „Ștampila de „regele gunoaielor” a apărut după ce am apărut lângă Simion. S-a încercat ca imaginea mea să fie DENIGRATĂ”
ACTUALITATE Sile Pușcaș: „PRESA centrală a aflat în nouă minute de la declanșarea perchezițiilor ce se întâmplă”
08:47
Sile Pușcaș: „PRESA centrală a aflat în nouă minute de la declanșarea perchezițiilor ce se întâmplă”
EXCLUSIV Valentin Stan: Ni se tot spune că RELAȚIA României cu America este foarte bună, dar ne rugăm de Trump să readucă trupele la noi în țară
07:00
Valentin Stan: Ni se tot spune că RELAȚIA României cu America este foarte bună, dar ne rugăm de Trump să readucă trupele la noi în țară
ACTUALITATE Valentin Stan: Bolojan este o SUPAPĂ pentru Nicușor Dan, pentru ce vrea să facă președintele
06:30
Valentin Stan: Bolojan este o SUPAPĂ pentru Nicușor Dan, pentru ce vrea să facă președintele
MARIUS TUCĂ SHOW Sile Pușcaș: „Avem o sumă mai mare de încasat de la Primăria ORADEA decât cea pe care o avem de achitat”
22:54
Sile Pușcaș: „Avem o sumă mai mare de încasat de la Primăria ORADEA decât cea pe care o avem de achitat”
MARIUS TUCĂ SHOW Sile Pușcaș: „BOLOJAN este o persoană foarte orgolioasă”
22:20
Sile Pușcaș: „BOLOJAN este o persoană foarte orgolioasă”
Mediafax
ANM. Prognoza meteo până în preajma Crăciunului. Precipitațiile vor fi abundente
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Ce trebuie să faceți în fiecare zi la ora 17.30 pentru a economisi la încălzire
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Reacția Vaticanului după ce o femeie din Franța a povestit că l-a văzut pe Iisus de 49 de ori
ECONOMIE ECONOMIA britanică trage puternic „frâna de mână”. PIB-ul din Regat, aproape de stagnare. Care sunt industriile cele mai afectate
09:30
ECONOMIA britanică trage puternic „frâna de mână”. PIB-ul din Regat, aproape de stagnare. Care sunt industriile cele mai afectate
AI AFLAT! Ciprian Ciucu: „În ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei nu a consolidat mai mult de 3 clădiri cu risc seismic”
09:16
Ciprian Ciucu: „În ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei nu a consolidat mai mult de 3 clădiri cu risc seismic”
AUTO Șoferii, loviți de noi reguli, scumpiri și AMENZI direct pe telefon din 2026. Mulți deja se gândesc să renunțe la mașină
09:00
Șoferii, loviți de noi reguli, scumpiri și AMENZI direct pe telefon din 2026. Mulți deja se gândesc să renunțe la mașină
RELIGIE POSTUL CRĂCIUNULUI începe pe 15 noiembrie. Care sunt obiceiurile interzise de preoți, până la sărbătoarea Nașterii Domnului
08:56
POSTUL CRĂCIUNULUI începe pe 15 noiembrie. Care sunt obiceiurile interzise de preoți, până la sărbătoarea Nașterii Domnului
METEO ANM a emis cod galben de ceață densă, în peste 20 de județe. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate
08:35
ANM a emis cod galben de ceață densă, în peste 20 de județe. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate
EXTERNE Scandal de proporții în Poliție, după ce un ofițer s-a „tranformat” peste noapte în FEMEIE dintr-un motiv ireal. Gradele de pe umăr țin seama de gen
08:31
Scandal de proporții în Poliție, după ce un ofițer s-a „tranformat” peste noapte în FEMEIE dintr-un motiv ireal. Gradele de pe umăr țin seama de gen