Ion Cristoiu: „Un președinte independent este mai CORUPTIBIL decât unul cu partid”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum un președinte independent este mai ușor de corupt decât unul susținut de vreun partid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Noi știm bine, în campanii electorale candidații partidelor din 1990 până acuma, nu știu… Mituiai partidul, nu pe președinte direct.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum un președinte independent este mai ușor de corupt decât unul susținut de vreun partid. Acesta a început prin a spune că în toate campaniile electorale de până acum se mituia partidul. Nu se ajungea direct la viitorul președinte. În prezent, cu un președinte independent, susține Cristoiu, mita ajunge direct la președinte. Apoi, jurnalistul a vorbit despre lipsa de logică în acțiunile Cotroceniului. Acesta a susținut că nu există vreo logică în spatele acțiunilor lui Nicușor Dan. Deși a fost tentat să îi găsească un fir logic, Cristoiu recunoaște că nu a reușit până acum.