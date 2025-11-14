Ion Cristoiu: „Un președinte independent este mai CORUPTIBIL decât unul cu partid”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum un președinte independent este mai ușor de corupt decât unul susținut de vreun partid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum un președinte independent este mai ușor de corupt decât unul susținut de vreun partid. Acesta a început prin a spune că în toate campaniile electorale de până acum se mituia partidul. Nu se ajungea direct la viitorul președinte. În prezent, cu un președinte independent, susține Cristoiu, mita ajunge direct la președinte. Apoi, jurnalistul a vorbit despre lipsa de logică în acțiunile Cotroceniului. Acesta a susținut că nu există vreo logică în spatele acțiunilor lui Nicușor Dan. Deși a fost tentat să îi găsească un fir logic, Cristoiu recunoaște că nu a reușit până acum.
„Nu! S-a dovedit că un președinte fără partid este mai coruptibil decât un președinte cu partid. Este mai dependent de grupurile astea de interes. Da, explicabil. Noi știm bine, în campanii electorale candidații partidelor din 1990 până acuma, nu știu… Mituiai partidul, nu pe tine direct. Eu țin minte că de-abia era partidul PSD… Pe când acum, îl mituiești pe el direct. Ceea ce se întâmplă acum la Cotroceni… Este strădania mea de a vedea în Nicușor Dan o minimă logică, dar nu este. Nu știu, pot face un recurs la istorie. Tot ce știu eu din istorie, marii sau nu, toți conducătorii au avut o logică și tot ce făceau ei intra în logică, știi bine. Petru cel Mare a zis să modernizeze Rusia și le-a tăiat la aia bărbile, la boieri. Nu le-a tăiat că are el… Arătau a ruși… Nu știu, Ecaterina cea Mare. Ceaușescu avea o logică. Când a fost cu legea Vexler am crezut că i-am prins logica. Deci are o strategie. Dar nu… Eu și creierul meu prost, că eu văd în fiecare dintre ei un mic Napoleon…”, a explicat jurnalistul.