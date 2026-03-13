Dan Dungaciu: „Ar putea să folosească aceeași tactică și votul Parlamentului și pentru potențiala umbrelă nucleară franceză”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum s-ar putea folosi votul Parlamentului pentru o potențială umbrelă nucleară franceză. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum s-ar putea folosi votul Parlamentului pentru o potențială umbrelă nucleară franceză. Acesta critică ideea că dacă o propunere trece de Parlament, atunci automat este corectă. Spune că Parlamentul poate să voteze orice asta nu înseamnă că este o decizie bună sau rea. Analistul face referire, de asemenea, și la NATO. Consideră că operațiunile și deciziile nu pot fi făcute fără implicarea Statelor Unite.
„Bun, dacă mâine vine cineva și spune: Domnule, să acceptăm scutul nuclear al Franței sau scutul nuclear al Marii Britanii… Sau mai știu eu ce alte propuneri de securitate de genul ăsta… Și le trece în Parlament. Există NATO, vrem operațiune NATO aici, nu vrem operațiune americană. Păi dacă e să fie NATO, să le facă pe toate NATO. Eu vreau să spun că argumentul cu NATO… Deci faptul că se votează în Parlament, nu înseamnă că măsura e corectă. Dacă se supune votului această propunere și o votează Parlamentul, ce se întâmplă? Ce e bună sau proastă? Noi credem că e greșită și o să votăm împotriva ei. Asta vreau să spun. Adică faptul că se pune ceva în Parlament, se votează, se discută, se negociază.”, a declarat analistul.