Adrian Severin: „S-a lucrat foarte intens la mișcarea neo-marxistă din Europa, care a implicat mulți bani și lideri slabi”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a explicat de ce vede actuala situație politică europeană ca fiind „uluitoare”. Discuția a pornit de la rolul administrațiilor americane și de la modul în care au fost impuși noi lideri în țările europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Situația de acum este uluitoare”

Severin a vorbit despre transformările politice din ultimii ani și spune că schimbarea s-a produs treptat. El crede că începutul acestei evoluții s-a produs odată cu administrațiile americane, despre care afirmă că au influențat Europa și România.

„Situația de acum este absolut uluitoare și o pun pe seama a două posibile cauze. În primul rând a fost lucrarea statului subteran, dacă vreți, sau poate că nu chiar subteran, ci un pic suprateran american. Administrațiile neoconservatoare și neobolșevice. Neoconservatorismul e un pic diferit de neobolșevism, dar acolo a fost o sinteză. Terminând cu cei patru ani ai lui Biden, cu alții din jur, gen Victoria Nuland, gen Hillary Clinton și așa mai departe, care au văzut ceea ce acum, într-un fel, spune mult mai dur Trump, că Uniunea Europeană, dar era altă Uniune Europeană, este un potențial concurent pentru America. Că Uniunea Europeană, care nu era atunci soroșistă și neobolșevică, ci avea o cu totul altă…”, afirmă invitatul.

„Ni s-au impus lideri de mâna a șaptea”

Severin a explicat și felul în care au apărut „noii lideri” pe scena politică. El dă exemplul Marii Britanii, unde susține că, după lideri cu personalitate precum Margaret Thatcher, au ajuns în funcții politicieni impuși.

„Asta este o explicație. Sunt niște lideri, așa cum ni s-au impus nouă lideri în România, așa s-au impus lideri și în țările celelalte. În Marea Britanie a fost o lucrare foarte intensă pentru a se aduce niște lideri de mâna a șaptea. După ce eu am cunoscut-o pe ultima sută de metri pe Margaret Thatcher, după aia am cunoscut alți lideri importanți ai Marii Britanii. Erau niște oameni cu care nu eram obligați să fim de acord, dar care erau personalități.”, spune el.

