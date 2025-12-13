Prima pagină » Actualitate » Orele de liniște la bloc în weekend și regulile stricte pentru programul de liniște. Amenzi de până la 6.000 de lei

Orele de liniște la bloc în weekend și regulile stricte pentru programul de liniște. Amenzi de până la 6.000 de lei

13 dec. 2025, 11:46
Orele de liniște la bloc în weekend și regulile stricte pentru programul de liniște. Amenzi de până la 6.000 de lei

Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște. Mare atenție, amenzile se dublează dacă în 24 de la prima abatere cei sancționați insistă în săvârșirea acestor fapte, sancțiunile ajungând și la suma de 6.000 de lei.

Potrivit legii, orice persoană trebuie respecte liniștea locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00. Altminetri, în caz contrar, amenda pe care o poate primi cel care nu respectă acest program de liniște, poate ajunge la 1.500 lei sau chiar la 3.000 de lei, dacă se insistă în nerespectarea intervalului orar de liniște, indiferent locuim la bloc sau la curte, și indiferent de zilele săptămânii.

În plus, toți cetățenii sunt obligați nu tulbure liniştea locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă. Obligația este instituită indiferent de oră sau de ziua din săptămână, precum și indiferent de loc.

Și aici, sancțiunile contravenționale sunt mai blânde, fiind vorba de o obligație generală. Interdicțiile sunt mai restrictive, mai precis vizează orice cetățean și orice interval orar al săptămânii, iar amenzile sunt între 200 și 1000 de lei. De asemenea, amenzile se pot dubla dacă făptuitorul nu ține cont de prima amendă primită, și în mai puțin de 24 ore de la prima abatere are același comportament.

Dar, fiind perioada sărbătorilor de iarnă, toți putem fi inițiatorii unor petreceri private, la care ascultăm muzică și ne simțim bine, bucurându-ne de atmosfera de Crăciunul sau Anul Nou.

Organizarea unor astfel de petreceri şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea celorlalți locuitori, în aer liber sau în diferite incinte, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe, poate aduce amenzi de până la 3.000 de lei. Iar nesocotirea acestor prevederi dreptul agentului constatator aplice o amendă dublă, respectiv la suma de 6.000 lei.

