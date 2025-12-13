Prima pagină » Actualitate » O femeie cu 5 nepoți, din Republica Moldova, a născut al 14-lea copil: „O să ne bucurăm ca şi de primii”. Ce vârstă are proaspăta mămică

O femeie cu 5 nepoți, din Republica Moldova, a născut al 14-lea copil: „O să ne bucurăm ca şi de primii”. Ce vârstă are proaspăta mămică

13 dec. 2025, 11:00, Actualitate
Galerie Foto 2
FOTO - Captură video: TVR Moldova

O femeie din Republica Moldova, în vârstă de 48 de ani, a născut al 14-lea copil al său, o fetiță de 3.800 grame, perfect sănătoasă, la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău. Ea este deja bunică și are cinci nepoți.

„Am emoţii înalte pentru că e copilaşul meu, e primul sau e al 14-lea, e drăguţ. Dacă Dumnezeu mi-a dat, înseamnă că o să îl putem aduce pe lume, o să îl putem creşte. O să ne bucurăm ca şi de primii”, a declarat Lilia Bălan într-un interviu pentru TVR Moldova.

Fetița a fost botezată Nelly, iar femeia a povestit că nu și-a planificat niciodată să aibă o familie atât de numeroasă.

Primul copil l-a născut la 21 de ani, iar astăzi are 10 fete și 4 băieți. Cel mai mare are 26 de ani, iar cel mai mic, înainte de venirea Nelly, avea doar trei ani.

Șapte dintre copii sunt deja la casele lor sau urmează studii. Unii au și ei deja copii. Femeia a spus că soţul său este cel mai fericit când casa se umple de zâmbetele copiilor.

„Când vine acasă de la lucru până nu îi pupă pe toţi nu se lasă. Mătuşile şi cu nepoţeii fac o alergătură prin casă. Pregătim cu fetele mai mari, aşezăm masa, pe urmă ne aşezăm, se primeşte cam ca la grădiniţă”, a mai povestit proaspăta mămică pentru sursa citată.

Lilia Bălan / FOTO - Captură video: TVR Moldova

Lilia Bălan / FOTO – Captură video: TVR Moldova

„Îmi făceam griji foarte mult ca să nască mama cu bine, ca să fie sănătoasă şi ea şi copilul şi chiar ne rugam pentru asta toţi cu familia. Sunt foarte fericită că am atâţia fraţi şi surori şi viaţa e interesantă, multe amintiri. Îmi doresc şi mie să am aşa o familie şi ala copii”, a spus Ana, una dintre fiicele sale mai mari.

Nașterea a fost realizată prin operație cezariană de o echipă complexă de 10 specialiști.

„Pacienta are o vârstă la care deja în care foarte multe femei intră în menopauză şi sarcina a decurs fără particularităţi”, a explicat medicul ginecolog Andrei Leașev.

La rândul său, neonatologul Lilia Savtiuc a confirmat că fetița este perfect sănătoasă.

„Am examinat copilaşul, este absolut sănătos, nu necesită nici o intervenţie medicală. Nu avem nevoie de analize sau investigaţii suplimentare”, a spus medicul neonatolog.

VIDEO – TVR Moldova

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Weekend însorit în România. Meteorologul ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul: „Temperaturi mai mari decât cele normale perioadei”
13:16
Weekend însorit în România. Meteorologul ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul: „Temperaturi mai mari decât cele normale perioadei”
DEZVĂLUIRI Acuzații grave la adresa organizatorilor protestelor în justiție: „Mi-a sugerat să mint. Denunț public solicitările”. ONG-ul se delimitează de scandal
13:10
Acuzații grave la adresa organizatorilor protestelor în justiție: „Mi-a sugerat să mint. Denunț public solicitările”. ONG-ul se delimitează de scandal
CONTROVERSĂ Avocatul Toni Neacșu pune cifrele pe masă în scandalul din justiție. Ce spune fostul judecător CSM despre lista magistraților protestatari
11:54
Avocatul Toni Neacșu pune cifrele pe masă în scandalul din justiție. Ce spune fostul judecător CSM despre lista magistraților protestatari
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Ce a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu după ce a mers la notariat? Poartă un Rolex de peste 30.000€, dar conduce o mașină modestă
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
O substanță din ciocolata neagră ar putea încetini îmbătrânirea
VIDEO Momentul în care prim-ministrul pakistanez își pierde răbdarea: Shehbaz Sharif intră peste Putin și Erdogan
13:03
Momentul în care prim-ministrul pakistanez își pierde răbdarea: Shehbaz Sharif intră peste Putin și Erdogan
SPORT Răzvan Pîrcălabu, șeful FR LUPTE din România, este cât se poate de direct: „Putea fi un an și mai bun”
12:23
Răzvan Pîrcălabu, șeful FR LUPTE din România, este cât se poate de direct: „Putea fi un an și mai bun”
EXCLUSIV Avertisment: „Prețurile la fructe, legume și pâine vor exploda, vom ajunge dependenți de importuri.” Economist: „Problema e de parte socială, nu de moralitatea taxei.” Efectul impozitului Bolojan pe sere, solare și silozuri
12:00
Avertisment: „Prețurile la fructe, legume și pâine vor exploda, vom ajunge dependenți de importuri.” Economist: „Problema e de parte socială, nu de moralitatea taxei.” Efectul impozitului Bolojan pe sere, solare și silozuri
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Trimisul special al lui Donald Trump se întâlnește cu Zelenski și alți lideri europeni la Berlin. Se reiau discuțiile de pace
11:34
🚨 Pace în Ucraina. Trimisul special al lui Donald Trump se întâlnește cu Zelenski și alți lideri europeni la Berlin. Se reiau discuțiile de pace
VIDEO Ion Cristoiu: „După primul an cu Donald Trump, lumea nu mai are cum să se întoarcă la perioada anterioară”
11:00
Ion Cristoiu: „După primul an cu Donald Trump, lumea nu mai are cum să se întoarcă la perioada anterioară”
VIDEO Ion Cristoiu: Operațiunea Punerea cu botul pe labe a lui Cătălin Predoiu
10:58
Ion Cristoiu: Operațiunea Punerea cu botul pe labe a lui Cătălin Predoiu

Cele mai noi