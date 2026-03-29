Ion Cristoiu: „Elena Ceaușescu a instituit funcția de tovarășă. Nu a avut funcție ca soție, ci a avut funcții importante în stat”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre influența femeilor asupra liderilor politici din istoria României. Invitatul a vorbit despre relațiile din jurul lui Carol al II-lea și Nicolae Ceaușescu și modul în care acestea au influențat deciziile de putere.

Ion Cristoiu: „Elena Lupescu a creat un centru de putere”

Scriitorul a spus că relația dintre Carol al II-lea și Elena Lupescu a avut un rol important în configurarea deciziilor politice. În opinia sa, influența acesteia nu era una directă, ci se exercita prin intermediul unui cerc de putere.

„După asta a venit Carol al II-lea, da? Carol al II-lea, apropo de relație, Elena Lupescu nu era oficial primă doamnă, n-avea cum să fie, dar e foarte interesant. Ea l-a influențat prin două formule, da? A creat un centru de putere aici. E foarte important că foarte mulți dușmani, cum ai fi tu, de exemplu, te chema Lupeasca și ea te frăgezea, nu venea el. Și mai era o mare influență asupra lui, dar, foarte important, nu era influența femeii care îl bate la cap. El era o natură feminină. El credea foarte, foarte mult în înțelepciunea ei și ea a fost împotriva desemnării ca premier al lui Antonescu, spune el în jurnal.”, afirmă acesta.

Elena Ceaușescu a acumulat tot mai multă putere

Ion Cristoiu a continuat spunând că, în cazul lui Nicolae Ceaușescu, influența soției a devenit tot mai puternică în timp. El a explicat că Elena Ceaușescu a ajuns să ocupe poziții importante și să influențeze direct deciziile politice.