Ion Cristoiu: „GRINDEANU a spus un lucru interesant. Președintele a trimis câteva amendamente lui Bolojan, iar premierul nu a ținut cont de ele”

Ion Cristoiu a comentat în emisiunea „Marius Tucă Show” din 23 octombrie 2025 despre o situație recentă privind o lege dezbătută în Parlamentul României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu a evidențiat faptul că președintele României a trimis amendamente în legătură cu această lege, amendamente care nu au fost însă luate în considerare de unii parlamentari.

„Grindeanu a spus aseară o chestie interesantă la Realitatea (…) Președintele, atenție a trimis în legătură cu această lege niște amendamente lui Bolojan și el nu a ținut cont” , spune Ion Cristoiu.

De asemenea, publicistul a mai făcut o observație legată de o interpretare greșită sau incompletă a unei analize matematice prezentate în contextul încrederii populației în președinte și alte aspecte politice. El a ironizat erorile făcute în astfel de calcule, subliniind gravitatea unor astfel de greșeli.