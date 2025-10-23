Ion Cristoiu: „GRINDEANU a spus un lucru interesant. Președintele a trimis câteva amendamente lui Bolojan, iar premierul nu a ținut cont de ele”

Ion Cristoiu a comentat în emisiunea „Marius Tucă Show” din 23 octombrie 2025 despre o situație recentă privind o lege dezbătută în Parlamentul României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Ion Cristoiu a evidențiat faptul că președintele României a trimis amendamente în legătură cu această lege, amendamente care nu au fost însă luate în considerare de unii parlamentari.
„Grindeanu a spus aseară o chestie interesantă la Realitatea (…) Președintele, atenție a trimis în legătură cu această lege niște amendamente lui Bolojan și el nu a ținut cont” , spune Ion Cristoiu.
De asemenea, publicistul a mai făcut o observație legată de o interpretare greșită sau incompletă a unei analize matematice prezentate în contextul încrederii populației în președinte și alte aspecte politice. El a ironizat erorile făcute în astfel de calcule, subliniind gravitatea unor astfel de greșeli.
„Eu cred că dacă există o asociație de matematicieni trebuie să protesteze pentru că au făcut erori matematice. Presupui că unu ca el, olimpic care a făcut și la Paris, calculează automat. Nu știu, 2040 ori 1500. Și tu nu știi să vezi asta ? E mult mai grav decât credeai, e mult mai mare lovitura” , conchide Ion Cristoiu.