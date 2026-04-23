Ion Cristoiu: „Grindeanu ar trebui întrebat dacă nu mai vrea persoana lui Bolojan sau dacă nu i-a convenit propaganda împotriva PSD-ului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre votul PSD împotriva premierului Ilie Bolojan și ce a dus la această situație de criză care poate rupe coaliția de guvernare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În contextul tensiunilor de la guvernare, votului clar al PSD împotriva premierului Ilie Bolojan, dar și al amenințărilor privind înaintarea unei moțiuni de cenzură, gazetarul Ion Cristoiu pune la îndoială motivul real pentru care PSD și-a dorit demiterea premierului.

Ion Cristoiu a ridicat o întrebare importantă pentru liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu. Gazetarul vrea să știe dacă în spatele acestor demersuri stă strict relația sa deficitară cu premierul. Se întreabă dacă nu ar fi vorba, de fapt, despre campania anti-PSD dusă în această perioadă. El sugerează că partidul a dorit să o oprească prin înlocuirea lui Bolojan.