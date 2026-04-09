Ion Cristoiu: „M-aș teme de 2 tipi de pe planetă – de Trump pentru că e nebun și de Nicușor din cauza încăpățânării”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a făcut o scurtă analiză asupra celor doi lideri, Nicușor Dan și președintele american Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu susține că, în urma numirilor din justiție făcute de către Nicușor Dan, și-a schimbat perspectiva asupra liderului de stat. Acesta face o paralelă neașteptată între Nicușor Dan și liderul de la Washington, Donald Trump.

Despre Trump, Cristoiu spune că s-ar teme, din cauza impulsivității și imprevizibilității care îl caracterizează

„De când a făcut numirile astea, deja îl regândesc. De doi tipi m-aș teme pe planeta asta: de Trump, pentru că e nebun. Să te ferească, pentru că niciodată nu știi. Pentru că în momentul în care cineva joacă cartea nebunului, zici: «Băi, chiar atacă Iranul».”

Ion Cristoiu susține că, în cazul lui Nicușor Dan, acesta îi trezește un sentiment de așa-zisă teamă din cauza încăpățânării de care a dat dovadă în ultima perioadă. Gazetarul afirmă că niciun lider din istoria țării noastre nu a ajuns la un asemenea nivel de îndârjire.