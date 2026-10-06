Ion Cristoiu este sigur că Guvernul Niculescu va trece de votul Parlamentului: „O să îl voteze toți”

Ion Cristoiu susține că Guvernul Niculescu va trece de votul Parlamentului. Scriitorul face calculul unei majorități parlamentare și spune că PNL-ul îl va susține pe noul premier desemnat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Guvernul Niculescu va trece”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu spune vehement că Luca Niculescu va trece de votul Parlamentului. Acesta susține că toți cei care trebuie să îl voteze o vor face. Scriitorul denunță o posibilă înțelegere între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu pentru ca Niculescu să îi ia locul lui Bolojan la Palatul Victoria.

„Toți îl vor vota pe Luca Niculescu. Nu am nicio îndoială că va trece. Guvernul Niculescu va trece. Păi pentru că este o înțelegere între PSD și Nicușor Dan ca în locul lui Bolojan să fie Niculescu.”, susține scriitorul.

Cum va trece Guvernul Niculescu de votul Parlamentului?

Jurnalistul afirmă că pentru a trece guvernul condus de Luca Niculescu sunt necesare de 233 de voturi. Acesta susține că 125 de voturi vor veni din partea PSD-ului, cu un adaos de încă 15-20 de voturi de la grupări mici parlamentare. Apoi, adaugă scriitorul, încă 30 de voturi vor veni din partea „puciștilor” din PNL. Cristoiu crede că ultimele voturi până la 233 vor fi cele din partea PNL-ului. Acesta precizează că Bolojan a fost „flexibilizat” de dosarul de la DNA Iași și va vota ce i se spune.

„Ca să treacă, el are nevoie de 233 de voturi. 125 de voturi vor veni de la PSD. PSD-ul mai vorbește cu mici grupări parlamentare și face vreo 140. Se pare că acești puciști din PNL au ajuns la vreo 30. Poftim 170 de voturi. Va mai strânge vreo 60, pentru domnul flexibilizat (n.r. Ilie Bolojan) va spune că PNL votează acum, numai pentru investitură. Nu știu dacă ai înțeles care e șmecheria.”, explică Cristoiu.

Ilie Bolojan și dosarul DNA Iași: ce legătură are cu votul politizat?

Ion Cristoiu a lansat această ipoteză la o zi după ce picase Guvernul Mureșan, în emisiunea lui Marius Tucă. Acesta lega dosarul lui Călin Georgescu de audierea lui Ilie Bolojan de la DNA. Scriitorul susținea că abuzurile la care a fost supus Georgescu ar putea să se repete și în cazul lui Bolojan.

„Mâine îl cheamă pe Ilie Bolojan la DNA? Mâine vom avea răspunsul. Dacă în cazul lui Bolojan se vor folosi mijloacele din cazul Călin Georgescu înseamnă că s-a exagerat intenționat, ca să creeze precedentul.”, afirma Cristoiu la Marius Tucă Show, pe 1 octombrie 2026.

În aceeași emisiune, Cristoiu susținea că desemnarea lui Siegfried Mureșan a fost făcută pentru a obliga PNL-ul să voteze viitorul premier desemnat. Acesta spunea că după ce a fost desemnat omul lor, PNL și USR trebuie să voteze viitorul guvern. Jurnalistul a mai afirmat și că Nicușor Dan a știut de la început că Mureșan nu are nicio șansă să treacă de votul Parlamentului.

Ilie Bolojan, chemat la audieri de DNA Iași

Premierul demis, Ilie Bolojan, a fost convocat la DNA Iași pentru audieri în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit în biroul de la Palatul Victoria. Potrivit unor surse judiciare, Bolojan ar urma să fie audiat vineri dimineață. Scandalul de corupție în care și fostul secretar general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, este urmărită penal, în dosarul afaceristului care s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, ia amploare. Însuși Ilie Bolojan a fost chemat la audieri de către procurorii de la DNA Iași.