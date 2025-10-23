Ion Cristoiu: „Îl știu pe Nicușor Dan mai mult decât pe alți politicieni. Nu suportă PRESIUNEA funcției”

Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă din 23 octombrie 2025, face o analiză critică a activității politice a lui Nicușor Dan, evidențiind eșecurile și schimbările negative în percepția publică asupra acestuia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu subliniază că Nicușor Dan nu mai este recunoscut în forma sa actuală și că nu a trecut testul dificil de a gestiona cu succes funcția de primar general. Cristoiu consideră că nu este vorba doar despre incapacitate, ci și despre un context electoral și politic care l-a afectat pe Nicușor Dan, inclusiv o campanie electorală neconvingătoare și lipsa unui suport real din partea partidului.

„Îl știu pe Nicușor Dan mai mult decât mai mulți politicieni. E de nerecunoscut. Am avut interviu cu el în pandemie. Niciodată nu mi s-a părut atât de împiedecat. Teoria mea este că el nu e, nu suportă testul acestei funcții (…) Se vede încă o dată crima făcută la democrației, că noi n-avem campanie electorală” , spune Ion Cristoiu.

Prin aceste observații, Ion Cristoiu reflectă o percepție de neputință și dezamăgire în rândul clasei politice și al electoratului, punând sub semnul întrebării viabilitatea actualului mandat al lui Nicușor Dan.