Ion Cristoiu: „În războiul cu Iranul, chiar dacă nu cerea America, europenii trebuiau să sară în ajutor”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre faptul că europenii trebuiau să ajute America în războiul cu Iranul.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre faptul că europenii trebuiau să ajute America în războiul cu Iranul. Acesta a dat un exemplu din istorie, când Anglia a intrat în război cu Germania. America, la acel moment a fost de partea Angliei, spune jurnalistul. Scriitorul îi dă dreptate lui Trump în legătură cu acțiunile pe care le face în raport cu NATO. El spune că lumea trebuie să fie regândită.
„Cazul războiului cu Iranul chiar dacă nu cerea America, Occidentul trebuia să sară în ajutor. Pentru că au fost momente când America… În momentul în care Churchill a declarat… Anglia a declarat război la 3 septembrie 1940, Germaniei. America era acolo liniștită. Da? Păi America când a intrat în război de partea Angliei, cum să zic… Dacă zicea nu mă interesează. Adică din punctul acesta de vedere, el are dreptate. Și eu cred încă o dată în actualele condiții, NATO… Lumea trebuie regândită. Ai văzut vreodată… Ai așa un fel de piese, așa, și trebuie să le schimbi.”, a declarat jurnalistul.