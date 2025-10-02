Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „În rechizitoriul lui Călin Georgescu se vorbește de 21 de persoane. DAN a spus că e vorba de 70”

Andrei Rosz
02 oct. 2025, 22:10, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre incoerența lui Nicușor Dan în legătură cu rechizitoriul lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „A ținut-o ca gaia-mațu, că sunt 1 milion de euro ai lui Peșchir. Într-o seară, la Euronews, sare la 20 de milioane.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre incoerența lui Nicușor Dan în legătură cu rechizitoriul lui Călin Georgescu. Acesta susține că ar putea înțelege comportamentul lui Nicușor Dan, dacă acesta ar avea probleme doar de protocol fizic. Dacă președintele ar fi incoerent fizic, dar foarte coerent mental, jurnalistul susține că ar înțelege situația. Dar dacă se face o analiză a tuturor declarațiilor lui Nicușor Dan, adaugă jurnalistul, se observă că e la fel de dezlânat și în gândire. Acesta susține că sunt multe lucruri care nu par în regulă cu declarațiile președintelui.

„Există o obiecție pe care trebuie s-o luăm în seamă, că am văzut… Da, domnule, e cum e la protocol fizic, dar e coerent. Deci dacă faci o analiză a declarațiilor lui, vei vedea că este la fel de dezlânat și ca gândire, ca discurs. Primul lucru, avem un tip Alex Florența, da, pe care el l-a tocat din prima zi. Procuror… A zis, domnule, că nu-i bun, că-l dau afară. Procurorul General scrie și discutăm acel text. Da? Imediat, în 2 ore, el spune că e bun textul. Păi nu poate să fie bun textul unuia pe care vrei să-l dai afară. Bun! Alta, a doua, a ținut-o ca gaia-mațu, că sunt 1 milion de euro ai lui Peșchir. Într-o seară, la Euronews, sare la 20 de milioane. A ținut-o, în rechizitoriul lui Călin Georgescu vorbește de 21 de inși. El sare, la nu știu ce emisiuni a fost, și zice că au fost 70. Adică e ceva în neregulă.  Bun, așa… Acest document de care discutăm, la 2 ore după ce l-a prezentat… Ăsta cu desene animate, era cercetarea procuraturii. Cercetare, deși după aia vorbea despre raport. Acum a devenit raport. După asta a devenit și dosar.”, a explicat jurnalistul.

