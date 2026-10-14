Prima pagină » Știri externe » Dispută în Parlamentul britanic pe subiectul ingerinței Rusiei în referendumul pentru Brexit. Ce acuzații i se aduc premierului Andy Burnham

Dispută în Parlamentul britanic pe subiectul ingerinței Rusiei în referendumul pentru Brexit. Ce acuzații i se aduc premierului Andy Burnham

Dispută în Parlamentul britanic pe subiectul ingerinței Rusiei în referendumul pentru Brexit. Ce acuzații i se aduc premierului Andy Burnham
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Disputa dintre premierul laburist Andy Burnham și liderul opoziției conservatoare, Kemi Badenoch, a atins miercuri un punct culminant în Parlamentul britanic pe fondul afirmațiilor recente ale lui Burnham despre ingerința Rusiei în referendumul pentru Brexit din 2016.

Andy Burnham a declarat duminică, în cadrul podcastului „The Rest is Politics” că, la preluarea mandatului din Downing Street, a solicitat informații oficiale și a primit un răspuns clar că Rusia a intervenit în referendumul de acum zece ani. Premierul britanic a subliniat că dorește ca acest lucru să fie cunoscut publicului pentru a avertiza alegătorii din Franța sau Germania cu privire la tacticile Moscovei de influențare a opiniei publice.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ulterior, marți, șeful MI5, Sir Ken McCallum, a confirmat, în cadrul raportului anual al situației serviciilor de informații din Marea Britanie, că au existat tentative de manipulare din partea Rusiei prin intermediul rețelelor de socializare și al mass-media, însă acesta a menționat că impactul a fost unul minim asupra rezultatului final.

Miercuri, în cadrul sesiunii Prime Minister’s Questions din Parlamentul britanic, Kemi Badenoch, liderul opoziției din Marea Britanie, l-a acuzat pe premier de iresponsabilitate pentru declarațiile făcute. Badenoch i-a cerut public lui Burnham fie să prezinte dovezi concrete care să demonstreze că Rusia a înclinat balanța votului, fie să recunoască oficial validitatea deciziei poporului britanic la referendum.

Badenoch a argumentat că Burnham încearcă să folosească „sperietoarea rusă” pentru a distrage atenția oamenilor de la problemele interne ale Marii Britanii și pentru a forța, în secret, o renegociere a legăturilor cu Uniunea Europeană.

În replică, premierul britanic a negat că ar fi sugerat că rezultatul din 2016 este invalid și a precizat în schimb că „poporul britanic rămâne șeful” în ceea ce privește deciziile politice. Burnham a amintit că este un fapt demonstrat istoric că Rusia a încercat să intervină în alegerile generale din Marea Britanie din 2019 și, prin urmare, ar fi „de neconceput” ideea că referendumul pentru Brexit ar fi fost ocolit de actele ostile ale Moscovei.

„Există dovezi incontestabile că actori externi, dușmani ai acestei țări, s-au amestecat în procesele noastre democratice și este de neconceput ca acest lucru să nu se fi întâmplat pe tot parcursul ultimului deceniu”, a spus miercuri Burnham în interpelările din Parlament

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

PROTEST După Franța, protestele studențești s-au extins și în Albania. Tinerii au incendiat clădirea Ministerului Educației din Tirana și au aruncat cu cărămizi. Poliția intervine cu gaze lacrimogene și tunuri de apă. Ce nemulțumiri au manifesanții
18:05
După Franța, protestele studențești s-au extins și în Albania. Tinerii au incendiat clădirea Ministerului Educației din Tirana și au aruncat cu cărămizi. Poliția intervine cu gaze lacrimogene și tunuri de apă. Ce nemulțumiri au manifesanții
FLASH NEWS Motivul pentru care cel mai mare muzeu de artă din lume ar putea fi închis permanent
17:51
Motivul pentru care cel mai mare muzeu de artă din lume ar putea fi închis permanent
FLASH NEWS Ministerul Apărării din Ucraina este „în contact“ cu SUA și NATO, după ce SpaceX a impus restricții serviciului Starlink. Cum sunt afectate misiunile militare al Kievului
16:51
Ministerul Apărării din Ucraina este „în contact“ cu SUA și NATO, după ce SpaceX a impus restricții serviciului Starlink. Cum sunt afectate misiunile militare al Kievului
INEDIT Descoperire arheologică lângă destinația preferată de turiștii români: A fost găsită o epavă cu amfore vechi de 4700 de ani
16:38
Descoperire arheologică lângă destinația preferată de turiștii români: A fost găsită o epavă cu amfore vechi de 4700 de ani
FLASH NEWS Giorgia Meloni atacă dur acordul Trump-Putin privind importul de motorină rusească: Decizia SUA contrazice efortul de a aduce Moscova la masa negocierilor
16:33
Giorgia Meloni atacă dur acordul Trump-Putin privind importul de motorină rusească: Decizia SUA contrazice efortul de a aduce Moscova la masa negocierilor
NEWS ALERT UE transferă aproape 3 miliarde de euro Ucrainei pentru drone și nevoi militare urgente
15:51
UE transferă aproape 3 miliarde de euro Ucrainei pentru drone și nevoi militare urgente
Mediafax
Guvernul fără femei. Niciun nume feminin pe lista miniștrilor vehiculați pentru Cabinetul Niculescu
Digi24
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Mediafax
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Click
Fuego, mărturisire dureroasă despre tatăl său! Marele regret care îl urmărește și la 50 de ani: „Mi-aș fi dorit să mă vadă”
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Data la care pot fi depuse cererile de ajutoare pentru încălzirea locuinței. Care e categoria de persoane care poate beneficia de supliment?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Plantele de apartament împrospătează aerul? De câte ai avea nevoie pentru a produce suficient oxigen
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
FLASH NEWS Un tată a murit după arestarea fiului, copiii au rămas fără sprijin, iar oile au rătăcit pe munte. Dramele ciobanilor ridicați după proteste
18:46
Un tată a murit după arestarea fiului, copiii au rămas fără sprijin, iar oile au rătăcit pe munte. Dramele ciobanilor ridicați după proteste
EDUCAȚIE Bani pentru elevii din ciclul primar. Sute de cereri au fost depuse în programul „PRIMII”. Care este scopul acestuia
18:43
Bani pentru elevii din ciclul primar. Sute de cereri au fost depuse în programul „PRIMII”. Care este scopul acestuia
LIFESTYLE Studiu: Persoanele care consumă carne au șanse mai mari să trăiască până la 100 de ani, dar există o condiție
18:43
Studiu: Persoanele care consumă carne au șanse mai mari să trăiască până la 100 de ani, dar există o condiție
FLASH NEWS SURSE | Cum arată lista finală a miniștrilor propuși de PSD în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații și-au declarat susținerea pentru învestirea noului Executiv
18:43
SURSE | Cum arată lista finală a miniștrilor propuși de PSD în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații și-au declarat susținerea pentru învestirea noului Executiv
FLASH NEWS Calendarul de învestire al Guvernului Niculescu. Când sunt audiați miniștrii propuși pentru noul Cabinet. Premierul desemnat urmează să-și depună programul de guvernare
18:28
Calendarul de învestire al Guvernului Niculescu. Când sunt audiați miniștrii propuși pentru noul Cabinet. Premierul desemnat urmează să-și depună programul de guvernare
ECONOMIE Pensionarii sibieni ajung să se împrumute pentru a avea căldură, iarna. Sute de cereri au fost depuse, deja, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
18:12
Pensionarii sibieni ajung să se împrumute pentru a avea căldură, iarna. Sute de cereri au fost depuse, deja, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe