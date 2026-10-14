Dispută în Parlamentul britanic pe subiectul ingerinței Rusiei în referendumul pentru Brexit. Ce acuzații i se aduc premierului Andy Burnham

Disputa dintre premierul laburist Andy Burnham și liderul opoziției conservatoare, Kemi Badenoch, a atins miercuri un punct culminant în Parlamentul britanic pe fondul afirmațiilor recente ale lui Burnham despre ingerința Rusiei în referendumul pentru Brexit din 2016.

Andy Burnham a declarat duminică, în cadrul podcastului „The Rest is Politics” că, la preluarea mandatului din Downing Street, a solicitat informații oficiale și a primit un răspuns clar că Rusia a intervenit în referendumul de acum zece ani. Premierul britanic a subliniat că dorește ca acest lucru să fie cunoscut publicului pentru a avertiza alegătorii din Franța sau Germania cu privire la tacticile Moscovei de influențare a opiniei publice.

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Ulterior, marți, șeful MI5, Sir Ken McCallum, a confirmat, în cadrul raportului anual al situației serviciilor de informații din Marea Britanie, că au existat tentative de manipulare din partea Rusiei prin intermediul rețelelor de socializare și al mass-media, însă acesta a menționat că impactul a fost unul minim asupra rezultatului final.

Miercuri, în cadrul sesiunii Prime Minister’s Questions din Parlamentul britanic, Kemi Badenoch, liderul opoziției din Marea Britanie, l-a acuzat pe premier de iresponsabilitate pentru declarațiile făcute. Badenoch i-a cerut public lui Burnham fie să prezinte dovezi concrete care să demonstreze că Rusia a înclinat balanța votului, fie să recunoască oficial validitatea deciziei poporului britanic la referendum.

Badenoch a argumentat că Burnham încearcă să folosească „sperietoarea rusă” pentru a distrage atenția oamenilor de la problemele interne ale Marii Britanii și pentru a forța, în secret, o renegociere a legăturilor cu Uniunea Europeană.

În replică, premierul britanic a negat că ar fi sugerat că rezultatul din 2016 este invalid și a precizat în schimb că „poporul britanic rămâne șeful” în ceea ce privește deciziile politice. Burnham a amintit că este un fapt demonstrat istoric că Rusia a încercat să intervină în alegerile generale din Marea Britanie din 2019 și, prin urmare, ar fi „de neconceput” ideea că referendumul pentru Brexit ar fi fost ocolit de actele ostile ale Moscovei.