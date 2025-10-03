Ion Cristoiu: „Iohannis a fost pus președinte de generalul Coldea”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre dedesubturile sistemului politic românesc. Acesta explică cum președinții sunt puși în funcție pe filieră politică și prin implicarea serviciilor de informații românești. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ion Cristoiu vorbește despre o veche practică prin care președinții României ar fi fost numiți politic, cu scopul de a servi sistemului, în special serviciilor secrete. În cazul lui Traian Băsescu sau Klaus Iohannis, susține el, atunci când au devenit incomozi, au fost demiși din funcție.
Cristoiu afirmă că actualul președinte reprezintă o variantă mult mai confortabilă și că ar fi fost numit în această funcție pentru că se presupune că va rămâne obedient.
„Klaus Iohannis a fost pus de generalul Florian Coldea. Cu excepția lui Iliescu, care, fiind tovarăș și securitatea nouă era, toți celorlalți președinți care au fost puși, la un moment dat. Adică, Emil, dacă ți-ai minte, l-a înfrânt. Traian a călărit sistemul. Și atunci sistemul a zis așa, avem o problemă. Dacă punem unul ca lumea, vine și ne schimbă… L-au ales pe Nicușor Dan, având garanția că nu-i schimbă.”