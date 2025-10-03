Ion Cristoiu: „Iohannis a fost pus președinte de generalul Coldea”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre dedesubturile sistemului politic românesc. Acesta explică cum președinții sunt puși în funcție pe filieră politică și prin implicarea serviciilor de informații românești. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu vorbește despre o veche practică prin care președinții României ar fi fost numiți politic, cu scopul de a servi sistemului, în special serviciilor secrete. În cazul lui Traian Băsescu sau Klaus Iohannis, susține el, atunci când au devenit incomozi, au fost demiși din funcție.

Cristoiu afirmă că actualul președinte reprezintă o variantă mult mai confortabilă și că ar fi fost numit în această funcție pentru că se presupune că va rămâne obedient.