Ion Cristoiu: „L-aș întreba pe Nicușor Dan cum reușește să vorbească cu mâinile”

Serdaru Mihaela
14 nov. 2025, 11:30, Marius Tucă Show

Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 13.11.2025, comentează evenimentul repatrierii osemintelor domnitorului Grigore Alexandru Ghica la Palatul Cotroceni, subliniind că este prima dată în istoria României când un președinte găzduiește într-un astfel de spațiu oficial rămășițele unui domnitor decedat în străinătate. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu ironizează lipsa de cunoștințe istorice ale președintelui, numindu-l „virgin politic”, adică lipsit de experiență și cunoștințe despre istoria țării. ​Publicistul explică că acest gest, de a găzdui osemintele lui Grigore Alexandru Ghica la Cotroceni și de a ține o cuvântare solemnă, este o reconstituire simbolică a trecutului, dar că președintele nu pare să înțeleagă profunzimea istorică a acestui moment.

„Și o să repet teoria asta până în fața plutonului de execuție. El are o problemă. Este virgin politic.E foarte important. Dacă noi am fi virgini din punct de vedere gazeteresc, orice prost ne-ar trage pe sfoară. Deci, pentru prima dată, după decembrie 1989, nu, pentru prima dată în istoria României, un conducător găzduiește osemintele unuia mort în străinătate la Cotroceni” , spune Ion Cristoiu

Publicistul mai explică că acest gest, de a găzdui osemintele lui Grigore Alexandru Ghica la Cotroceni și de a ține o cuvântare solemnă, este o reconstituire simbolică a trecutului, dar că președintele nu pare să înțeleagă profunzimea istorică a acestui moment.

„Și m-am convins că el habar n-are cine e, pentru că Grigore Ghica a fost pus de ruși, în cadrul protectoratului. Eu mă așteptam că atunci când ține cuvântarea aia, că a ținut-o, mai ales că seară a spus, și începea așa. Deși era sub protectoratul unei puteri străine, domnitorul ăla a făcut și a zis, că era o chestie mișto, dar el nu știa. Dacă-l chemi la un interviu, nu știe cine e” , spune Ion Cristoiu.

