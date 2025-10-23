Ion Cristoiu: „LIDERII europeni au pornit o campanie împotriva mediului online pentru că nu îl pot controla”

Ion Cristoiu, invitat în emisunea Marius Tucă de pe 23 octombrie 2025, a făcut o analiză critică și ironică privind situația politică actuală, punând accent pe reacțiile autorităților și elitelor politice la realitățile expuse în online. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu subliniază că, odată ce privilegiile unor figuri precum Emmanuel Macron sau Nicușor Dan sunt amenințate de adevărurile spuse în mediul online, aceștia reacționează agresiv.

„Și atunci, ei văzând că le sunt amenințate privilegiile, ibovnicele, mașinile, ce au ei, de la Macron începând și terminând cu Nicușor Dan, au pornit o campanie împotriva online-ului, pentru că spune adevărul (…) În loc să te corectezi, vrei să-i interzici” , spune Ion Cristoiu

În final, comentariile lui Cristoiu evidențiază o problemă structurală: indiferent de cât de mult încearcă autoritățile să interzică sau să controleze rețelele sociale, adevărul rămâne prezent și generează nemulțumire în rândul puterii.