Ion Cristoiu: „Mie nu doar că mi-au închis pagina de TikTok, ci mi-au luat toată opera, toate videoclipurile”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre cum și-a pierdut pagina de TikTok și, odată cu ea, tot conținutul creat de-a lungul timpului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În emisiunea lui Marius Tucă s-a discutat despre lipsa de control a utilizatorilor asupra conținutului lor pe platforme precum Facebook sau TikTok. Moderatorul atrage atenția asupra închiderii paginii de Facebook a ziarului Gândul. Aceasta avea un număr considerabil de urmăritori în momentul suspendării de către platformă.

„Știți că noi avem aici pagina de Facebook de la Gândul. De două luni, ne-au închis-o. Și nu putem să facem nimic. O pagină care are un milion de vizitatori. Ce instanțe să avem la Facebook? Unde te duci? Păi numai asta, când v-a închis pagina de TikTok, ce instanțe ați avut?”, spune moderatorul.

Ion Cristoiu s-a declarat revoltat de situația în care se află. Acesta afirmă că pagina sa de TikTok a fost închisă, iar odată cu ea, scriitorul a pierdut și tot conținutul postat. Gazetarul atrage atenția asupra unui aspect important, și mai exact, privarea unui scriitor de proprietatea sa intelectuală.