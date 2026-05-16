Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska au semnat un memorandum prin care universitățile românești se angajează să studieze istoria, limba, cultura Ucrainei”

Malina Maria Fulga
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre un recent eveniment avut loc la Palatul Cotroceni. A fost semnat un memorandum de către partenera președintelui, Mirabela Grădinaru, și soția președintelui ucrainean, privind colaborarea pentru studiul academic al istoriei, limbii și culturii Ucrainei în universități de stat din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În cadrul emisiunii lui Marius Tucă, Ion Cristoiu a criticat dur un memorandum semnat de către partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, alături de soția președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Cristoiu susține că „prima doamnă” nu are niciun fel de funcție oficială în statul român. Acesta contestă dreptul partenerei președintelui de a semna memorandumuri internaționale sau de a găzdui vizite oficiale la Palatul Cotroceni. Gazetarul insistă pe ideea faptului că statul român nu recunoaște poziția de soție sau parteneră a președintelui drept o funcție.

« Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a primit-o la Palatul Cotroceni, miercuri, pe prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, și au semnat un memorandum.» Și există imagini în care ea o primește. Ea ce cauta la Cotroceni? Eu pun o întrebare. Nu există o funcție de primă doamnă. Soția nu e o meserie. Păi atunci trebuie lege. « Au semnat un memorandum privind participarea universităților românești la studierea istoriei și culturii ucrainene.»

Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru vrea o funcție în stat”

Ion Cristoiu pune sub semnul întrebării scopul și prioritatea studierii unei limbi și culturi diferite în universitățile de stat. De asemenea, sugerează că implicarea Mirabelei Grădinaru în evenimente publice și vizite oficiale nu ar fi întâmplătoare. Acesta crede că partenera președintelui ar tinde către obținerea unei funcții în statul român.

„ Dar de ce să studiem noi asta? Noi nu studiem istoria României. Și apoi, ce e aia istoria Ucrainei? Ea nu poate să intre în Palatul Cotroceni decât cu bilet de voie. În statul român nu există nici funcția de soție a președintelui. Există dacă faci o lege și o treci în nomenclator, de primă doamnă, și se prevede, are birou acolo… Pentru că scaunul lui este râvnit și de ea. Adică și ea vrea o funcție.”

