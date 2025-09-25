Ion Cristoiu: „Nicușor Dan va face un partid trumpist. Va scoate USR-ul de la guvernare”

În ediția din 25 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a comentat rolul lui Nicușor Dan în peisajul politic și a avansat ipoteza formării unui nou partid, care ar putea schimba echilibrul de forțe din Parlament.

Cristoiu a declarat că Nicușor Dan „nu a fost ales întâmplător” și l-a comparat cu Călin Georgescu, despre care spune că „trebuia să fie tefelist și internaționalist”. Potrivit jurnalistului, Nicușor Dan ar putea fi implicat în lansarea unui nou proiect politic – partidul „România Onestă”, despre care Cristoiu afirmă că „se lucrează la el”.

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu a fost ales întâmplător. Era ceea ce ar fi trebuit să facă Călin Georgescu. Călin Georgescu trebuia să fie tefelist. Trebuia să fie sub acoperire de internaționalist. Nicușor Dan s-a dus și la Boca, acolo unde merg doar legionarii. Și mai e ceva – copilul în brațe. Nicușor Dan va face și un partid – România Onestă, se lucrează la el. În momentul în care se înființează acel partid, va rupe din toate partidele. Pe Nicușor Dan nu l-a interesat de la început de PNL sau USR. Eu cred foarte mult în acest partid.”

Cristoiu a descris actuala scenă politică drept „blocată”, cu AUR și POT în opoziție. În opinia sa, România are nevoie de o „deblocare”, iar apariția unui partid conservator ar putea schimba actualele alianțe.

Ion Cristoiu: „România n-a fost niciodată în postdecembrism atât de blocată. Avem o coaliție de guvernare, în opoziție avem AUR și POT. Ca să deblochezi situația, ar trebui ca PSD să se cupleze cu AUR. Nu mai putem face nicio combinație. Dacă ar fi fost nu AUR, ci un partid conservator frecventabil, atunci PSD se rupea și făcea guvernare cu AUR și schimbam ceva. Un asemenea partid nu e suveranist, e și suveranist. Problema la suveraniști e faptul că prin anumite lichele dintre ei, au exagerat narativa asta, au fost ușor de prins cu „vreți să plecați din uniune”, pe când conservatorul zice că nu. Bolojan este încă util ca siguranță. Partidul acela care e gândit trebuie să rupă parlamentari. România Onestă va face majoritatea în Parlament tot cu PSD și PNL, dar scoate USR-ul. Partidul nu va fi inițial al lui, va fi un partid trumpist. Va rupe din PSD, PNL și AUR. Vor pleca mulți de la AUR. Sunt foarte mulți parlamentari care nu au unde să se ducă.”