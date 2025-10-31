Ion Cristoiu: „Nicușor Dan vrea să îl schimbe pe Ilie Bolojan prin PSD”

În ediția din 30 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a analizat relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu consideră că Nicușor Dan așteaptă momentul potrivit pentru a-l înlocui pe Bolojan, iar acest lucru s-ar putea produce cu sprijinul PSD. Jurnalistul a mai spus că data de 7 noiembrie, când are loc congresul social-democraților, va marca ascensiunea unei noi aripi din partid, condusă de Olguța Vasilescu, în defavoarea actualului lider, Sorin Grindeanu.

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan îl așteaptă la colț ca să îl schimbe pe Bolojan. Îl va schimba prin PSD. O iluzie a lui Bolojan e faptul că după 7 noiembrie, după ce ajunge președinte PSD, Grindeanu se liniștește, nu, din contră. La ora actuală, chiar dacă vrea sau nu vrea Grindeanu, la acest congres va triumfa tendința Olguța Vasilescu. Un lucru sigur a reușit Grindeanu până acum, să toarne zahăr în motorina lui Bolojan.”

Ediție integrală