Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vin americanii. Revoluția din America nu a ajuns și în România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum revoluția americană nu a ajuns și în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Sunt două lucruri diferite. De ce Revoluția americană nu a ajuns la noi? Și nu a ajuns, ba dimpotrivă, la noi e și mai înfloritoare cealaltă realitate. Și a doua este de ce nu au intervenit americani în legătură cu anularea alegerilor?”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum revoluția americană nu a ajuns și în România. Acesta a început prin a spune că ar mai fi o diversiune, respectiv scoaterea lui Lasconi din jocul electoral. Aceasta este o enigmă. Jurnalistul susține că ar fi niște întrebări suplimentare în acest caz. Apoi, Cristoiu a vorbit și despre lipsa de implicare a americanilor în cadrul anulării alegerilor. Acesta susține de la noi ajunge greu vestea la Washington.