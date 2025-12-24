Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vin americanii. Revoluția din America nu a ajuns și în România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum revoluția americană nu a ajuns și în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Da, ai uitat diversiunea scoaterea lui Lasconi din joc. În primul rând că față de alte diversiuni a rămas cu multe enigme și a avut o noutate. Deci a rămas o mare întrebare. Pozele alea și campania au afectat scorul ei sau deja scorul ei era pregătit? Spune tu alte enigme, că eu sunt bătrân și nu am memorie. Avem enigmă demisiei lui Iohannis, cea mai mare enigmă. Plecarea lui Iohannis e o enigmă. Venirea lui Nicușor nu e enigmă, asta știa deja din decembrie. Altă enigmă… Uite, îți spun eu. La noi de ce nu vin americanii? De ce nu vin americanii, cu ghilimelele de rigoare. Adică de ce nu vin să spună bă, uite asta s-a întâmplat în decembrie. Nu se simte deloc… Revoluția din America, de ce nu a ajuns în România? Sunt două lucruri diferite. De ce Revoluția americană nu a ajuns la noi? Și nu a ajuns, ba dimpotrivă, la noi e și mai înfloritoare cealaltă realitate. Și a doua este de ce nu au intervenit americani în legătură cu anularea alegerilor? Și acum ajung la de ce nu a ajuns Revoluția americană, că e foarte important. Pe vremea țarului la Rusia, că ea e mare și e până la Vladivostok, pe șapte fuse orare. Au fost situații în care țarul murise de mult și la ăia nu ajunsese vestea. Deci noi, românii, suntem acum, față de Washington, ca Habarovsk…”, a explicat jurnalistul.