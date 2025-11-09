Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”

Andrei Rosz
09 nov. 2025, 15:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum românii au mentalitate de slugă în raport cu europenii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Noi considerăm că întâlnirea din Alaska a fost o bunăvoință a lui Trump față de Puțin. Nu… Rușii nu au mentalitatea asta.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum românii au mentalitate de slugă în raport cu europenii. Acesta a început prin a spune că Nicușor Dan nu are curaj să îl sune pe Zelenski. Acesta adaugă faptul că dacă tot se laudă că sunt prieteni, ar trebui să se poată suna reciproc. În chestiunea închiderii liceelor din Ucraina cu predare în română, jurnalistul susține că Nicușor Dan trebuia să intervină. Președintele țării ar fi trebuit să îl contacteze pe președintele ucrainean și să îl oprească din a lua această decizie. Cristoiu susține că Zelenski se consideră cel puțin egalul lui Emmanuel Macron.

„Hai să o luăm fără isterie, da? Nu au curaj să dea un telefon. Îți e așa de greu… Ești prieten cu Zelenski? Da. Bun, îl suni și îi spui, prietene, ne faci probleme. Noi vrem să te ajutăm. Este o chestie logică. Îi spui, băi, oprește-te! Nu înțeleg… După asta îi scrii, îi trimiți o scrisoare și îi spui, domnule, lasă-ne două-trei luni. Nu înțeleg… El nu are… Spune-mi și mie un moment în care Nicușor Dan a pus mâna pe telefon să îl sune pe Zelenski. Dar e foarte importantă chestiunea asta. Deci ei, mental… Zelenski se poartă în Europa ca cel puțin egalul lui Macron. Cine crede că el este… Noi confundăm mereu celelalte popoare cu noi. Noi credem că rușii, dacă noi îi așteptăm pe americani, rușii vor crede… Noi considerăm că întâlnirea din Alaska a fost o bunăvoință a lui Trump față de Puțin. Nu… Rușii zic cine este… Nu au mentalitatea asta.”, a explicat jurnalistul.

