Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum românii au mentalitate de slugă în raport cu europenii.

Ion Cristoiu: „Noi considerăm că întâlnirea din Alaska a fost o bunăvoință a lui Trump față de Puțin. Nu… Rușii nu au mentalitatea asta.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum românii au mentalitate de slugă în raport cu europenii. Acesta a început prin a spune că Nicușor Dan nu are curaj să îl sune pe Zelenski. Acesta adaugă faptul că dacă tot se laudă că sunt prieteni, ar trebui să se poată suna reciproc. În chestiunea închiderii liceelor din Ucraina cu predare în română, jurnalistul susține că Nicușor Dan trebuia să intervină. Președintele țării ar fi trebuit să îl contacteze pe președintele ucrainean și să îl oprească din a lua această decizie. Cristoiu susține că Zelenski se consideră cel puțin egalul lui Emmanuel Macron.