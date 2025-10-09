Ion Cristoiu: „Pe 16 decembrie, NICUȘOR DAN prezintă deja programul de guvernare”

Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din data de 9 octombrie 2025, face o analiză critică asupra scenei politice românești referitoare la candidatura la prezidențiale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu aduce în discuție o serie de evenimente și persoane implicate în jocurile politice din spatele scenei, cu accent pe faptul că numirea lui Ciucă și implicarea lui Nicușor Dan în această etapă au fost parte dintr-un aranjament deliberat.

„Vine lovitura, da? Nicuşor Dan automat este întrebat de toate televiziunele dacă va candida. Pe data de 16 și încă o dată există mărturia mea de la Aleph News, el prezintă programul. Imediat după anularea alegerilor, niciunul din candidați nu și-a anunțat candidatura, pentru că, în primul rând, în declarația lui Klaus Iohannis spunea că urmează ca guvernul să programeze” , spune Ion Cristoiu.

De asemenea, publicitul Cristoiu mai descrie un moment surprinzător de la o ședință importantă de Consiliu, unde toată lumea aștepta sosirea lui Ciucă ca potențial candidat la prezidențiale, însă în acel moment a apărut Nicușor Dan, ceea ce a schimbat percepția celor prezenți și arată o schimbare de strategie în culise.