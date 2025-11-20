Ion Cristoiu: „Planul americanilor este salvarea lui Zelenski, nu se mai discută despre scandalul de CORUPȚIE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Zelenski este salvat de americani pentru a fi din nou eroul Occidentului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Deci e clar că nu se mai discută de corupție. Doi, îi dă lui posibilitatea să fie iar eroul Occidentului. El nu vrea, pentru că plecând de la niște prevederi, alea sunt prea exagerate pentru opinia publică, încât el trebuie să… El nu trebuie să le accepte.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Zelenski este salvat de americani pentru a fi din nou eroul Occidentului. Acesta a început prin a spune că SUA tocmai l-a salvat pe Zelenski. Jurnalistul completează că deși pare uimitor, este adevărat. Acesta susține că dacă la început a părut un fonfleu, acum se confirmă că era un plan de salvare. Mai mult, el susține că sunt chiar mai multe motive. Primul motiv este să se ascundă un posibil scandal de corupție. Nimeni nu mai vorbește despre asta. Al doilea motiv, menționează jurnalistul, este să redevină Zelenski un erou al Occidentului. Acesta susține că prevederile din înțelegerea de pace vor fi imposibil de acceptat public, așa că Zelenski va fi din nou un erou occidental.