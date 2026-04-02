Ion Cristoiu: „PSD nu vrea prăbușirea Coaliției. Vrea aceeași Coaliție cu un alt premier de la PNL”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre faptul că PSD nu vrea prăbușirea Coaliției, ci vrea un alt premier de la PNL.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre faptul că PSD nu vrea prăbușirea Coaliției, ci vrea un alt premier de la PNL. Acesta face o comparație cu momentul alegerilor din decembrie 2024. Unde, Partidul Social Democrat a ieșit pe primul loc. Jurnalistul explică cum la acel timp fostul președinte, Klaus Iohannis, a format majoritar Guvernul PSD, pe locul doi PNL și pe locul trei USR.
„Păi acum am trecut, hai să ne… Deci hai să spune ce se întâmplă așa de fapt. Unu, Partidul Social Democrat nu vrea prăbușirea Coaliției. Da? El vrea aceeași Coaliție cu un alt premier, chiar de la PNL. Pentru că, repet acum la tine, deci am zis și în pastilă și zic. În decembrie 2024 poporul român la votat pe Călin Georgescu. Deci o parte a politici. Așa a votat el. Călin Georgescu în primul tu, în al doilea tur îl votau tot pe Călin Georgescu. Și la alegerile parlamentare PSD… Locul doi AUR. Da? Când a venit Klaus Iohannis totuși, fie-i numele lăudat în decembrie 2024. Nu? A a format un guvern PSD, că el câștigase. Pe locul trei s-a clasat un PNL și pe locul patru USR. Nu știu cât are 7% ?”, a declarat jurnalistul.