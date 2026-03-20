Ion Cristoiu: „România nu avea cum să negocieze ceva cu americanii. Noi suntem aliați”

Ion Cristoiu: „România nu avea cum să negocieze ceva cu americanii. Noi suntem aliați”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre faptul că România este un aliat NATO și că nu avea cum să negocieze cu SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Este foarte important să spunem telespectatorilor, ca și în presă, ca și în fotbal, cum vrei… Experiența, mai ales în politică. Dacă te uiți la Nicușor Dan, care e experiența lui politică?

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre faptul că România este un aliat NATO și că nu avea cum să negocieze cu SUA. Acesta vorbește despre faptul că președintele Nicușor Dan nu are experiență politică. Ulterior a numit mai multe personalități din politica românească pe care le consideră cu experiență. Jurnalistul a vorbit și despre întâlnirea acestuia de la Bruxelles. Cristoiu spune că a fost o întâlnire inutilă. În mod ironic scriitorul spune că președintele ar fi putut, mai degrabă, să meargă la grădina zoologică din Bruxelles sau să admire operele de artă. El mai afirmă faptul că NATO, în ultimul an, nu a mai avut importanță.

„Este foarte important să spunem telespectatorilor, ca în presă, ca în fotbal, cum vrei… Experiența, mai ales în politică. Dacă te uiți la Nicușor Dan, care e experiența lui politică? Hai să îl luăm pe Traian Băsescu. Eu spun de experiență politică… El s-a dus la Bruxelles, da? Putea să aibă și o acțiune. Putea să se ducă la grădina zoologică, putea să vadă și copilul ăla care se urinează în… La Bruxelles este și un cartier cu pește… A fost o întâlnire absolut inutilă. În ultimul an, NATO nu mai are nicio importanță. N-a intrat în bătălia cu Iranul… Nu putea negocia. Asta e o întrebare idioată… Nu, dar este aliat.”, a declarat jurnalistul.

